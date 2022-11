Aurora Ramazzotti in montagna con Goffredo: la gravidanza è multicolor col cappello all’uncinetto Aurora Ramazzotti è in vacanza con il fidanzato Goffredo, si sta godendo un po’ di relax in montagna e non potrebbe essere più felice. Sui social, oltre a mostrare la sua “nuova” silhouette, ha anche rivelato un look premaman trendy e multicolor con un originale cappello all’uncinetto.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta: dopo aver tenuto la notizia segreta nei primi tre mesi, così da superare il "periodo critico" lontana dai riflettori, ora non si nasconde più e non perde occasione per mettere in mostra il corpo che sta cambiando. Nelle ultime settimane ha vissuto un periodo decisamente stressante a causa del trasloco nella nuova casa milanese ma, ora che finalmente tutto è stato portato al termine, si sta godendo un po' di relax col fidanzato Goffredo Cerza. I due stanno passando qualche giornata in montagna tra spa e passeggiate tra i boschi, documentando tutto con foto e Stories condivise sui social. La figlia di Michelle Hunziker sta puntando sulla comodità di leggings e maxi felpe ma non per questo rinuncia alla passione per la moda che da sempre la contraddistingue.

Il look da montagna di Aurora Ramazzotti

La montagna stimola il relax ed è proprio per questo che Aurora Ramazzotti l'ha scelta per una vacanza di coppia, arrivata dopo un trasloco e dopo il "ciclone mediatico" legato alla notizia della gravidanza. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile e lo ha dimostrato proprio nelle ultime ore, immortalandosi durante una passeggiata tra i boschi in versione trendy. L'influencer ha indossato un gilet di lana beige e una maglietta a maniche lunghe total white, ma a fare la differenza è stato il cappellino. Si tratta del classico modello pescatore, declinato in un'originale variante multicolor realizzata all'uncinetto. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri (che ha però portato poggiati sulla fronte). Il cappello variopinto della Ramazzotti riuscirà a diventare il must dell'autunno?

Aurora Ramazzotti col cappello multicolor

Aurora Ramazzotti mostra il pancino

Aurora Ramazzotti si sta godendo la gravidanza con estrema semplicità, facendo ironia sui dettagli legati a questo periodo che solitamente vengono "nascosti". Sui social non può fare a meno di documentare la crescita del piccolo che porta in grembo: complice il fatto che attualmente è grande quanto una melagrana, i cambiamenti fisici cominciano a essere evidenti. Non sorprende, dunque, che la figlia di Michelle abbia voluto rivelare la sua "nuova" silhouette senza veli. Ha però preferito evitare gli scatti in topless, ha immortalato semplicemente l'ombra del corpo proiettata sul pavimento col pancino bene in vista. In quanti non vedono l'ora di vederla meravigliosa al nono mese?