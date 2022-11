Aurora Ramazzotti tra passeggiate e pisolini: si gode la montagna con maglioni colorati e leggings Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno per diventare genitori. In vista del parto, si sono presi una pausa di relax in montagna.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti ha deciso di allontanarsi per qualche giorno dalla città e dagli impegni, assieme al compagno Goffredo Cerza. I due sono partiti alla volta delle Dolomiti per rilassarsi e riposarsi. Sono in un momento frenetico delle loro vite. Sono alle prese col trasloco: gli scatoloni li stanno tenendo parecchio occupati. E ovviamente in vista c'è il parto. Non si conosce di preciso quando la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker partorirà: l'annuncio ufficiale della gravidanza (dopo settimane di indiscrezioni) è giunto a fine settembre. Manca quindi poco alla nascita del primogenito della coppia, che sarà un maschio, come rivelato dopo il gender reveal party organizzato a ottobre.

Aurora Ramazzotti sulle Dolomiti con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno trascorrendo delle giornate diverse, lontano dalla routine: niente caos cittadino, niente appuntamenti e scadenze, niente impegni di lavoro. Si sono trasferiti per qualche giorno in un resort sulle Dolomiti, che si è trasformato nel loro nido d'amore. Ora sono concentrati solo su di loro e sullo spettacolo della natura che li circonda tra animali selvatici, aria pulita, tanto verde, buona cucina tradizionale, passeggiate e pisolini. Sui social la conduttrice, che è molto attiva e seguitissima da un'affezionata community, ha condiviso alcuni momenti di vita montana.

In montagna Aurora Ramazzotti sceglie la comodità

"Settembre, l'ultimo mese d’estate e temo anche l'ultimo mese in cui mi staranno i pantaloni": così ironizzava qualche tempo fa Aurora Ramazzotti, in merito alle trasformazione che inevitabilmente il suo corpo avrebbe subito. La gravidanza della conduttrice è all'insegna della comodità, ma senza rinunciare allo stile. Sta prediligendo capi trendy come sempre: ultimamente ama esaltare la pancia con capi fascianti e aderenti.

E non manca qualche look premaman griffato con accessori di lusso. Per la montagna ha ovviamente puntato tutto sulla comodità, su look sportivi perfetti per le lunghe passeggiate a contatto con la natura. L'abbinamento vincente è composto da leggings e caldi maglioni colorati.