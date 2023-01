Aurora Ramazzotti celebra 6 anni d’amore con Goffredo Cerza: l’abito aderente le fascia il pancione Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno festeggiato il loro sesto anniversario. La 26enne ha scelto un look total black, con pancione in vista.

A cura di Giusy Dente

Sei anni fa cominciava la storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia ha festeggiato l'anniversario in un noto ristorante di Milano. La ricorrenza non poteva passare inosservata, soprattutto stavolta. I due, infatti, si stanno preparando a diventare genitori: la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è incinta e presto darà alla luce un maschietto. Al parto manca poco: è stata fino a questo momento una gravidanza abbastanza social, la 26enne ha con piacere condiviso le sue paure e le sue impressioni con l'affezionata community che la segue da anni. Ha scelto una narrazione il più delle volte ironica e naturale, mostrandosi sempre col sorriso.

Aurora Ramazzotti in total black

Cenetta speciale di coppia, per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia si è concessa una romantica serata per celebrare i loro sei anni d'amore. La storia è iniziata il 21 gennaio 2017, quando erano poco più che maggiorenni e da allora non si sono mai più separati: hanno anche smentito le insistenti voci di crisi circolate un annetto fa, rivelatesi infondate. Per celebrare l'anniversario hanno scelto un ristorante di lusso nel cuore del design district di Milano.

Per l'occasione la 26enne ha scelto un elegante look total black: l'abito aderente con spalline sottili e ampia scollatura rotonda le fascia il corpo ed evidenzia il pancione, lasciando le spalle scoperte. In questi mesi la 26enne ha scherzato molto sui cambiamenti del suo corpo, mettendo in risalto le nuove forme della gravidanza con fierezza e la solita autoironia che la contraddistingue.