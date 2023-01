La vacanza di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: quanto costa il rifugio a 1.400 metri di altitudine Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono in vacanza in un’oasi tra le montagne, immersa nei boschi e con vista mozzafiato sulle vette innevate e i pascoli.

A cura di Clara Salzano

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in montagna

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto la montagna per le loro vacanze invernali. La coppia, in dolce attesa, ha preferito dedicarsi ai ritmi rilassati e all'aria pulita delle Alpi Carniche in Friuli Venezia Giulia. Il loro soggiorno è in un'oasi a 1400 metri di altitudine, immersa nei boschi e con vista mozzafiato sulle vette innevate e i pascoli. Scopriamo quanto costa il loro rifugio tra le montagne.

Goffredo Cerza sulle Alpi Carniche

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza amano la montagna e per il loro soggiorno immersi nella natura delle Alpi Carniche hanno scelto Borgo Eibn, un boutique hotel a conduzione familiare posto a Sauris, o Zahre, un piccolo paese alpino di appena 430 abitanti. Si tratta di un rifugio nascosto in un paesaggio incontaminato tra foreste e pascoli.

Borgo Eibn

Borgo Eibn è caratterizzato da una serie di architetture tipiche in una natura montana mozzafiato a 1400 metri di altitudine. Il boutique hotel comprende tre lodges (Stavolo di Sotto, Stavolo di Mezzo e Stavolo di Sopra) che ospitano 15 suites di montagna con vista sulle vette circostanti. La struttura offre agli ospiti anche un ristorante e una spa a stretto contatto con la natura.

La spa di Borgo Eibn

Il tempo sembra essersi fermato nei rifugi di Borgo Eibn e sono proprio i suoi ritmi lenti e la natura incontaminata che circonda il boutique hotel ad aver conquistato Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che hanno condiviso diverse immagini della loro vacanza invernale in montagna.

Una delle suite del Borgo

Non sappiamo di preciso il tipo di alloggio scelto dalla coppia ma la struttura richiede un minimo di tre notti e nella tariffa giornaliera è compreso il pernottamento, una ricca colazione, la merenda pomeridiana, l'uso gratuito delle e-bike e l'utilizzo dei servizi del centro benessere. I costi vanno dai 330 euro ai 500 euro a notte per due persone.