La luna di miele di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: alle Maldive tra bikini e balli vista mare

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno dato il via alla loro luna di miele a pochi giorni dal matrimonio. Sono volati alle Maldive e ora trascorrono le loro giornate tra relax, bikini e balli vista mare.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati a inizio luglio, coronando il loro sogno d'amore dopo 9 anni insieme e un figlio, il piccolo Cesare. L'evento era super atteso da oltre un anno e, tra una location spettacolare e una serie di momenti iconici, non ha deluso le aspettative, anzi, ha letteralmente "invaso" i social per giorni. Ora i due, dopo aver documentato ogni singolo dettaglio del loro gran giorno, si sono concessi un momento di totale relax. Hanno dato il via alla luna di miele ma questa volta lo hanno fatto mantenendo un certo riserbo: dove sono volati per celebrare il loro amore eterno?

La location top secret della luna di miele di Aurora e Goffredo

Dopo aver rivelato ogni preciso dettaglio del suo matrimonio con Goffredo, ora Aurora è diventata più riservata, tanto da non aver lasciato trapelare nulla sulla location scelta per la luna di miele. L'unica cosa che si sa è che i neo-coniugi hanno lasciato il piccolo Cesare a casa e sono volati alle Maldive, da sempre una meta amatissima dagli sposini. Probabilmente sono in un resort a 5 stelle con dei bungalow costruiti direttamente sul mare e a dimostrarlo sarebbero i pochi video che hanno condiviso su Instagram sullo sfondo di un alloggio da sogno. Al momento non si sa quanto rimarranno qui, né tantomeno se faranno un tour in giro per il mondo, ma è chiaro che di sicuro terranno informati i loro followers con foto e Stories.

Aurora Ramazzotti in bikini alle Maldive

I bikini di Aurora Ramazzotti in luna di miele

Se da un lato Goffredo sui social si diverte a documentare i tour notturni in stile Jurassic Park, Aurora preferisce dedicare le Stories del viaggio di nozze ai suoi look balneari. Si è lasciata immortalare su una meravigliosa spiaggia tropicale con indosso un bikini verde micro con reggiseno strapless e tanga sgambato con fibbie gold, poi ha postato una foto in acqua di spalle, rivelando i numerosi tatuaggi su schiena e braccia. Il video più suggestivo? Quello in cui i due riproducono il ballo del matrimonio ma in modo divertente sullo sfondo di un meraviglioso mare cristallino. Relax, amore, piedi nudi e capelli bagnati dalla salsedine: in quanti sognano di essere al posto di Aurora e Goffredo in questo momento?