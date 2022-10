Aurora Ramazzotti si prepara alla vita da mamma: “È l’ultimo mese in cui mi staranno i pantaloni” Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Al momento il pancino non si vede ancora ma è certa del fatto che nel giro di un mese i pantaloni non le entreranno più.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza ed è letteralmente raggiante. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia della gravidanza nascosta nonostante i giornali di gossip la dessero per certa, poi qualche settimana fa è arrivata la conferma ufficiale con un video postato sui social, nel quale spiegava di aver aspettato perché "non era ancora il momento". La cosa certa è che ad oggi non potrebbe essere più felice e tra foto e Stories documenta tutti i preparativi per la nuova vita da mamma. Il dettaglio che prima di tutti cambierà? La sua silhouette, visto che presto il pancione "esploderà".

Aurora Ramazzotti: a che mese di gravidanza è?

È tempo di grande rivoluzione per Aurora Ramazzotti: presto diventerà mamma e, sebbene il pancino sia ancora "invisibile", è certa del fatto che nel giro di un mese i cambiamenti fisici legati alla gravidanza cominceranno a essere evidenti. Lo scorso weekend ha scoperto il sesso del bebè che porta in grembo durante uno spettacolare gender reveal party, mentre nelle ultime ore ha condiviso alcuni scatti che riassumono l'emozionantissimo mese di settembre, dai dolci scatti di coppia con Goffredo agli aggiornamenti sulla dolce attesa (attualmente sarebbe alla 13esima settimana e il piccolo sarebbe grande quanto un cupcake). Nella didascalia ha inoltre scritto: "Settembre, l’ultimo mese d’estate e temo anche l’ultimo mese in cui mi staranno i pantaloni".

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Lo stile premaman di Aurora Ramazzotti

Il primo look premaman di Aurora Ramazzotti è stato all'insegna del glamour con un tubino grigio abbinato a degli anfibi rock, mentre per il gender reveal party l'influencer ha preferito seguire il trend della moda mannish con un tailleur viola. Nelle ultime ore, invece, si è immortalata nello specchio dell'ascensore di casa con un paio di jeans a vita bassa e un crop top nero portato senza reggiseno. Il pancino è in bella vista ma le rotondità della gravidanza sono ancora invisibili. Certa del fatto che presto le cose cambieranno, Aurora si gode gli ultimi momenti in cui può "sfruttare" gli abiti che ha nell'armadio.