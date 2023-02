Aurora Ramazzotti si gode le ultime settimane di gravidanza: l’abito seconda pelle esalta il pancione Aurora Ramazzotti è quasi arrivata al termine della gravidanza ma non per questo rinuncia alla sensualità. Niente abiti premaman e silhouette oversize, ha preferito esaltare il pancione con un tubino fasciante.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più raggiante. Sebbene all'inizio avesse preferito tenere nascosta la notizia della gravidanza, ora non può fare a meno di documentare tutti i dettagli sui social, mettendo spesso in mostra il meraviglioso pancione. Dopo averlo lasciato nudo alla festa per i 46 anni di mamma Michelle, nelle ultime ore lo ha fatto ancora, dando prova di non aver alcuna intenzione di rinunciare allo stile e alla sensualità nelle ultime settimane della dolce attesa. Niente abiti over o capi premaman, la figlia della Hunziker preferisce far risaltare il ventre con dei look aderentisismi e fascianti.

Aurora Ramazzotti con l'abito fasciante

La gravidanza è un momento magico per ogni donna: sebbene il corpo cambi in modo drastico, diventa anche il simbolo della femminilità. Aurora Ramazzotti ne è sempre andata fiera, tanto da non esitare a esaltare il pancione con degli abiti fascianti. Nelle ultime ore, ad esempio, ha sfoggiato un sinuoso vestito "seconda pelle", un modello a tubino color sabbia con le maniche lunghe, la gonna alla caviglia e la silhouette aderentissima. Sia il seno che il ventre esplosivo sono in primo piano, dettaglio che l'ha trasformata una vera e propria dea. Capelli sciolti e lisci, niente trucco sul viso e sorriso stampato sulle labbra: in quanti non vedono l'ora di vederla col bebè tra le braccia?

Lo stile di Aurora Ramazzotti in gravidanza

Dimenticate gli abiti premaman e le silhouette oversize che mascherano le forme della gravidanza, la moda più amata dalle future mamme moderne è quella di mettere in risalto il pancione con capi aderenti, fascianti e dai dettagli audaci. Aurora Ramazzotti lo sa bene e fin dall'inizio della dolce attesa ha lasciato spazio a crop top, cut-out rivelatori, magliette trasparenti e tubini seconda pelle. Se da un lato il suo stile premaman è sensuale e super glamour, dall'altro ha fatto una precisa scelta beauty: ha detto no al make-up, apparendo spesso con il viso al naturale. Insomma, Aurora è una mamma acqua e sapone che però non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua innata femminilità, soprattutto in un periodo magico come la gravidanza.