Aurora Ramazzotti mostra il pancione al party di Michelle: in gravidanza non rinuncia alla sensualità Aurora Ramazzotti non poteva mancare alla festa per i 46 anni di Michelle Hunziker. Nonostante le manchino poche settimane al parto, non ha rinunciato alla sensualità: ha messo in mostra il pancione con un cardigan traforato portato solo con un mini reggiseno.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata importante per Michelle Hunziker: la conduttrice svizzera ha compiuto 46 anni e ha ricevuto milioni di auguri da fan e persone care. La sua mattinata è cominciata con un dolce risveglio delle figlie Sole e Celeste, che le hanno fatto trovare le candeline accese su un mini panettone, poi è continuata con un allenamento casalingo super intenso. Dopo essersi dedicata anche ad alcuni progetti lavorativi, primo tra tutti i preparativi per la nuova edizione di Michelle Impossible, ha dato il via ai festeggiamenti veri e propri. Ha organizzato un maxi party in un noto locale milanese e tra gli invitati non poteva mancare Aurora Ramazzotti, apparsa meravigliosa col pancione in mostra.

Aurora Ramazzotti, il look premaman super sensuale

Aurora Ramazzotti è alle prese con le ultime settimane di gravidanza ma non per questo rinuncia alle uscite e agli eventi mondani. Ieri, ad esempio, ha partecipato al party scatenato organizzato per i 46 anni della mamma Michelle Hunziker e, tra karaoke, chiacchiere con gli amici e scatti social, ha dato prova di essere una futura mamma dinamica e grintosa. Per l'occasione, inoltre, ha detto no ai classici abiti premaman coprenti e oversize, ha preferito mettere in risalto il meraviglioso pancione con un look che non poteva passare inosservato. La figlia della conduttrice ha lasciato il ventre in mostra, trasformandosi in una vera e propria dea della maternità.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti al party

Il completo nero di Aurora Ramazzotti

Per la festa di mamma Michelle Aurora Ramazzotti ha puntato sul total black ma declinandolo in una versione super sensuale. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni classici a vita bassa a un cardigan lungo e traforato tenuto chiuso sul petto con un bottone gioiello. Niente top, t-shirt o camicia, per completare il tutto ha scelto un semplice reggiseno a triangolo in tinta, così da lasciare nudo il pancione sempre più grosso. Stivaletti neri col tacco basso, collane sottili e colorate che le cadevano al centro del décolleté e capelli ondulati lasciati sciolti: Aurora è una splendida futura mamma che in dolce attesa non rinuncia al glamour e alla sensualità.