Michelle Hunziker compie 46 anni: nel giorno del compleanno non rinuncia a 20 minuti di allenamento Michelle Hunziker compie oggi 46 anni e ha documentato la sua giornata speciale fin dalle prime ore del mattino. Oltre ad aver ricevuto un dolce pensiero dalle figlie, si è anche data all’allenamento casalingo.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi per Michelle Hunziker è una giornata speciale: compie 46 anni e non è mai stata tanto in forma, tanto che nessuno direbbe mai che è quasi arrivata alla soglia dei 50 anni. Certo, nell'ultimo anno si è ritrovata ad affrontare la traumatica separazione dall'ex marito Tomaso Trussardi (col quale condivide ancora un rapporto sereno e amichevole) ma a quanto pare la rottura non ha intaccato affatto la grinta e lo splendore che da sempre la contraddistinguono. Com'è cominciato il giorno del suo compleanno? Al momento niente party folle, ha ricevuto un pensiero speciale dalle figlie Sole e Celeste e si è subito data all'allenamento casalingo.

Il regalo di Sole e Celeste Trussardi

Tra qualche settimana Michelle Hunziker diventerà nonna ma è evidente che non sente affatto il peso dell'età che avanza. Oggi ha compiuto 46 anni ma continua a fare invidia anche alle colleghe più giovani. A svegliarla prestissimo questa mattina sono state le figlie Sole e Celeste, che per lei hanno pensato a qualcosa di davvero speciale. Innanzitutto le hanno fatto trovare in cucina un mini panettone decorato con delle candeline già accese (e dunque pronte per essere spente). Come si sente in sottofondo alle Stories condivise dalla conduttrice, a quanto pare le bimbe le hanno anche regalato una cover per lo smartphone, rendendola ancora più emozionata.

Il regalo di Sole e Celeste

L'allenamento casalingo di Michelle Hunziker

Nel momento in cui Sole e Celeste sono andate a scuola, Michelle ha cominciato a "coccolarsi" e a pensare solo a se stessa. Cosa ha fatto per dare il via al suo compleanno "col botto"? Si è data all'allenamento casalingo a piedi nudi e con indosso una semplice tuta celeste con pantaloni e felpa coordinata. Jump squat, flessioni, fit boxe: le sono bastati 20 minuti di esercizi super intensi per prendersi cura del corpo anche nel suo grande giorno. Nella didascalia ha poi scritto: "No time to workout…ma 20 minuti in casa ci stanno per far partire la giornata carica". In quanti prenderanno esempio da lei e si daranno all'attività fisica non appena svegli?