Il compleanno di Michelle Hunziker: dove ha festeggiato la conduttrice tv Michelle Hunziker ha festeggiato i suoi 46 anni circondata dagli amici in un locale allestito appositamente per il suo compleanno con karaoke e dettagli personalizzati.

A cura di Clara Salzano

Il compleanno di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni e, dopo una giornata dedicata prima all'allenamento poi al lavoro, la nota showgirl ha festeggiato a Milano, circondata dagli amici più cari, in un locale allestito appositamente per il suo compleanno. Vediamo dove ha scelto di celebrare il compleanno Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti alla festa del suo compleanno

Il compleanno di Michelle Hunziker, nata il 24 gennaio 1977, è stato celebrato con una grande festa a Milano. Per l'occasione la festeggiata ha incaricato uno degli event production più importanti d'Italia, Vincenzo Dascanio, per trasformare il ristorante Shinto Milano in una location scintillante.

L’allestimento di Vincenzo Dascanio per il compleanno di Michelle Hunziker

Fiori bianchi e neri, neon luminosi e scritte brillanti hanno caratterizzato la festa di compleanno di Michelle Hunziker nel famoso locale di Corso Sempione a Milano. Più tavoli affiancati hanno ritmato lo spazio interno del ristorante che per una sera di è trasformato in un elegante locale con karaoke.

Michelle Hunziker e Serena Autieri cantano durante la festa

Tutti gli invitati indossavano outfit abbinati all'allestimento del locale e hanno cantato sotto un soffitto di stelle luminose. I toni già scuri del locale sono stati valorizzati e resi scintillanti con una serie di dettagli personalizzati come un cuscino dedicato alla festeggiata.

Il cuscino del compleanno di Michelle Hunziker

La torta per il compleanno di Michelle Hunziker

Il momento della torta di Michelle Hunziker è stato posizionato in corrispondenza di un grande arco, sempre bianco e nero, decorato con fiori e usato durante la festa come sfondo per le foto ricordo del compleanno.

La torta per il compleanno di Michelle Hunziker

La torta realizzata per l'occasione è stata ispirata al film 007 in riferimento anche al one-woman show della festeggiata, Michelle Impossible & Friends, che è stato uno dei suoi più grandi successi.