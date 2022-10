Aurora Ramazzotti, mamma trendy: la pancia si vede e la esalta con la gonna aderente Aurora Ramazzotti in gravidanza sta mantenendo inalterato il suo stile trendy: ama i capi aderenti ma comodi che esaltano la pancia (che inizia a vedersi).

A cura di Giusy Dente

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata chiacchieratissima, ancora prima che la diretta interessata e il compagno Goffredo Cerza confermassero le voci sul loro conto. Tutto è cominciato questa estate, quando la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata vista entrare in farmacia per acquistare un test di gravidanza. Alfonso Signorini è stato il primo a dare per certa la notizia dell'arrivo di un bebè in famiglia, notizia smentita in un primo momento dalla giovane oppia.

I due hanno voluto dare l'annuncio a modo loro e lo hanno fatto, nonostante la "sorpresa" rovinata, con un video ironico e divertente condiviso sui social con tutti i fan e follower. La coppia ha già organizzato il gender reveal: accoglieranno in famiglia un maschietto.

I look di Aurora Ramazzotti in gravidanza

Rispondendo alle domande sulla gravidanza poste da alcuni fan e follower, Aurora Ramazzotti ha tranquillizzato tutti sulla sua salute e ha raccontato che sta vivendo questo momento magico con equilibrio. Nella quotidianità ha lasciato inalterato il suo stile trendy, anche se ha ammesso che in verità i vecchi vestiti non le entrano più e sta dunque ricorrendo ad abiti premaman. Per il momento, ha dovuto mettere da parte i tanto amati jeans. In compenso, sta optando per capi alla moda ma comodi, casual ma stilosi. Il tubino è perfetto per esaltare le forme della gravidanza, ma da mamma trendy non rinuncia ai crop top.

Aurora Ramazzotti mostra la pancia

La 25enne dovrebbe essere entrata nel sesto mese di gravidanza: la nascita del bambino è prevista per l'inizio del 2023. La pancia comincia a vedersi e lei ama esaltarne la rotondità con capi aderenti e fascianti, alla moda ma comodi. Le tutine sono perfette, così come la gonna a vita alta. L'ha abbinata a una T-shirt grigia e a una giacca scura: una mamma davvero trendy.