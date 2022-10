Aurora Ramazzotti, il nuovo look premaman è griffato: anfibi e borsa valgono oltre 3mila euro Aurora Ramazzotti è incinta e sui social non esita a documentare i suoi look premaman comodi e glamour. Il dettaglio che non è cambiato in gravidanza? Ha sempre la passione per gli accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento magico ed emozionante della sua vita: dopo aver tenuto a lungo nascosta la notizia della gravidanza, così da superare i primi 3 mesi "critici" lontana dai riflettori, ora non può fare a meno di parlare di questa splendida esperienza. Per lei si tratta di un periodo di grandi cambiamenti e non solo per la dolce attesa, ha anche cambiato casa, così da preparare al meglio l'ambiente in cui accogliere il bebè. Certo, anche lei ha le sue naturali paure, ma è chiaro che mettere su famiglia con l'uomo che amala rende entusiasta e felice. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato nonostante il pancino? Continua ad avere la passione per la moda e per le griffe: ecco il suo nuovo look premaman con gli accessori di lusso.

Aurora Ramazzotti con la giacca gessata

Fino a qualche settimana fa il pancino di Aurora Ramazzotti era praticamente invisibile, basti pensare al fatto che riusciva a indossare ancora i jeans della sua taglia. Ora, però, le cose sono cambiate: complici le forme della gravidanza sempre più evidenti, è stata costretta a usare per la prima volta dei vestiti premaman. Certo, non rinuncia alla sensualità tra crop top e tubini fascianti, ma la cosa certa è che si è ritrovata a rivoluzionare l'armadio, lasciando spazio a dei capi leggermente più larghi. Nelle ultime ore, ad esempio, ha sfoggiato una tutina total black coi pantaloni al ginocchio e la scollatura generosa. L'ha portata con sotto un top bianco a collo alto e ha completato il tutto con una giacca avvitata e gessata.

Il look premaman di Aurora Ramazzotti

Quanto valgono gli accessori griffati di Aurora Ramazzotti

Il pancino che cresce non impedisce ad Aurora di "riciclare" gli accessori griffati che ha già nell'armadio. Non sorprende, dunque, che abbia abbinato il comodo outfit premaman ad alcune chicche "di lusso".

Gli stivali Bottega Veneta

Niente tacchi alti o sneakers, la Ramazzotti ha indossato i suoi stivali preferiti, ovvero gli anfibi total black di pelle firmati Bottega Veneta da 990 euro. Per quanto riguarda la borsa, ha optato per la Loulou media in bianco crema di Saint Laurent, modello che sugli e-commerce di moda viene venduto a 2.300 euro. Insomma, la figlia di Michelle Hunziker non ha perso la sua innata passione per la moda: anche in gravidanza riesce a essere una vera e propria icona fashion.