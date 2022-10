Aurora Ramazzotti, nuovo look premaman col crop top: in gravidanza osa con cut-out e stampa animalier Aurora Ramazzotti è incinta ma, nonostante il pancino sempre più evidente, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità. Il suo nuovo look premaman? È all’insegna dei cut-out e dell’animalier.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta e non potrebbe essere più felice e raggiante. Aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e, sebbene nei primi tre mesi, quelli più delicati e "incerti", avesse preferito di tenere la notizia della gravidanza nascosta, oggi non può fare a meno di parlare di questo momento magico ed emozionante. Da qualche settimana a questa parte il pancino comincia a vedersi ma, piuttosto che nasconderlo con abiti over, tende a esaltarlo con tubini aderenti e vestiti fascianti. Nelle ultime ore ha dimostrato ancora una volta di non avere alcuna intenzione di rinunciare al glamour e alla sensualità a causa della dolce attesa: ecco il nuovo look sfoggiato dalla futura mamma.

Aurora Ramazzotti è una futura mamma trendy

La gravidanza sta lentamente modificando le forme di Aurora Ramazzotti: se fino a qualche settimana fa poteva ancora indossare i jeans della sua taglia, ora le cose sono cambiate in modo drastico. Solo pochi giorni fa aveva spiegato di essere stata costretta a puntare su dei capi premaman perché non le stava più nulla, ora però pare aver rivoluzionato ancora il suo stile. Ha aggiunto al suo armadio qualcosa di super trendy ma un tantino più largo del solito, mixando così alla perfezione comodità e passione per la moda. Ieri ha passato la giornata con la sorella Sole Trussardi e si è lasciata immortalare da lei in una sensualissima versione autunnale.

Aurora Ramazzotti con la gonna animalier

Il nuovo look premaman di Aurora Ramazzotti

Il nuovo look premaman di Aurora Ramazzotti ha dato prova del fatto che la gravidanza non deve far sentire una donna costretta a rinunciare allo stile e alla sensualità. La figlia di Michelle Hunziker ha infatti abbinato una maxi gonna animalier a vita alta (che ha messo in risalto il pancino) a un crop top total black, un modello incrociato sul décolleté, con le maniche lunghe e un maxi taglio cut-out che parte dal collo e arriva al seno. Ha poi completato il tutto con stivali di pelle e occhiali da sole mini con le lenti celesti. Nella didascalia del post condiviso sui social ha scritto semplicemente "Aria autunnali", lasciando intendere che per lei è un periodo di grandi cambiamenti. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione dal suo stile premaman?