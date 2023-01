La gravidanza trendy di Aurora Ramazzotti: il nuovo look premaman coi camperos con la punta quadrata Chi ha detto che in gravidanza bisogna rinunciare alla passione per la moda? Aurora Ramazzotti sta dimostrando il contrario e a poche settimane dal parto ha seguito alcuni dei trend più gettonati del momento.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Inizialmente aveva preferito tenere la gravidanza nascosta per viversi le prime settimane "delicate" lontana dall'attenzione dei media, ma ora che mancano poche settimane al parto non può fare a meno di mettere in mostra il meraviglioso pancione. Al party per i 46 anni di mamma Michelle Hunziker, ad esempio, ha indossato un cardigan traforato con un reggiseno a triangolo, lasciando il ventre in bella vista come una vera e propria dea della maternità. Ora è tornata a sorprendere con un nuovo look premaman: ecco cosa ha indossato.

Aurora Ramazzotti con la chemisier in maglia

Chi ha detto che in gravidanza bisogna rinunciare alla passione per la moda? Aurora Ramazzotti sta dimostrando il contrario, dando prova che si può essere super trendy anche a poche settimane dal parto, quando il pancione comincia a essere davvero "esplosivo". Dopo aver puntato tutto sulla comodità con leggings e maxi cardigan, nelle ultime ore ha lasciato spazio al glamour. Ha seguito la mania degli abiti in maglia con una chemisier verde acceso a costine, per la precisione un modello elasticizzato che si è adeguato alla perfezione alle forme della dolce attesa. L'ha lasciata leggermente sbottonata sulle gambe, rivelando dei collant coprenti.

Il look premaman di Aurora Ramazzotti

Il look anni '90 di Aurora Ramazzotti

A fare la differenza nell'outfit premaman di Aurora Ramazzotti sono state le scarpe: niente sneakers o décolleté, ha preferito dei camperos dall'animo country ma declinati in una versione super trendy. Gli stivali hanno infatti il tradizionale "tacco a banana" ma sono contraddistinti da un'insolita punta quadrata, ovvero uno dei must-have di stagione in pieno stille anni '90. Capelli sciolti e lisci, occhiali da sole indossati come un frontino e viso libero dal trucco: la figlia di Michelle in versione premaman è ancora più splendida del solito. In quanti non vedono l'ora di vederla finalmente col bebè tra le braccia?