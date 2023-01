Aurora Ramazzotti in gravidanza punta sulla comodità: “Mi stai dando della scappata di casa?” Aurora Ramazzotti è alle prese con le ultime settimane di gravidanza e, complice il pancione sempre più grande, punta spesso sulla comodità. A giudicare dalle Stories condivise sui social, però, non ha perso l’ironia che da sempre la contraddistigue.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e, a giudicare dallo splendido ed enorme pancione che sfoggia, tra qualche settimana diventerà finalmente mamma. Sebbene i cambiamenti legati alla nuova vita da mamma le provochino non poche ansie, non ha perso la sua innata ironia e lo dimostra sui social, dove non esita a scherzare sui "lati oscuri" della dolce attesa. Dopo aver incontrato mamma Michelle Hunziker qualche giorno fa (con tanto di look coordinati anti-freddo), oggi è uscita "in solitaria". Si è scattata un selfie in ascensore e ha scherzato sulla sua scelta di stile originale e all'insegna della comodità.

Il look premaman cozy di Aurora Ramazzotti

Il look sfoggiato oggi da Aurora Ramazzotti sui social? Niente glamour o dettagli sofisticati, ha preferito qualcosa di confortevole, così da potersi muovere liberamente senza comprimere il pancione. Ha abbinato un paio di leggings leopardati firmati Nike a una maxi felpa col cappuccio total black, completando il tutto con un cardigan black&white dal mood etnico (già indossato in passato) e con una borsetta a spalla di Dior. Nella didascalia della Stories condivisa ha poi scritto: "Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano "madre che porta i bambini a lezioni di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino da Starbucks e a pilates".

L’ironia di Aurora Ramazzotti

L'ironia di Aurora Ramazzotti in gravidanza

È però nelle Stories successive che Aurora ha lasciato emergere al massimo la sua ironia. Oltre a fare un primo piano sui leggings, sottolineando il fatto che la sua pancia li "ringraziava", ha anche condiviso un commento ricevuto.

Aurora mostra i leggings

La follower le ha scritto: "Ma no, dai. Noi mamme che portiamo i figli a calcio non siamo tutte vestite come delle scappate di casa". La Ramazzotti, sentitasi chiamata in causa, ha semplicemente affermato: "Mi stai dando della scappata di casa? Ok". Insomma, l'influencer non ha paura di mostrarsi al naturale alle prese con la sua vera quotidianità, anche se questo significa ricevere dei commenti non troppo lusinghieri.