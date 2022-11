Aurora Ramazzotti in gravidanza veste griffata: il cardigan bianco e nero costa quasi 3mila euro Aurora Ramazzotti non rinuncia allo stile e alle griffe neppure in gravidanza. Nelle ultime ore ha coperto il pancione con un cardigan black&white dal mood etnico ma in quanti sanno qual è il suo prezzo?

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Certo, in un primo momento aveva preferito tenere la notizia nascosta, così da superare le prime settimane critiche della gravidanza lontana dai riflettori, ma ora non può fare a meno di parlarne con orgoglio. Giorno dopo giorno il pancione diventa sempre più evidente ma non per questo la figlia di Michelle ha stravolto il suo stile, anzi, esalta le forme della dolce attesa con tubini fascianti e crop top. Nelle ultime ore, inoltre, ha dimostrato di non aver rinunciato alla passione per le griffe: ecco il nuovo accessorio perfetto per le giornate fredde.

Il cardigan etnico di Aurora Ramazzotti

Per passeggiare tra le strade di Milano e darsi allo shopping Aurora Ramazzotti ha scelto il capo che si rivelerà perfetto per proteggersi dal freddo che anticipa l'inizio dell'inverno, soprattutto in gravidanza, quando i vecchi cappotti non si chiudono più a causa del pancione che cresce giorno dopo giorno. La figlia di Michelle ha puntato tutto su un cardigan di lana dallo stile etnico, un modello avvolgente in black&white con la cintura di lana intorno alla vita, rifiniture con frange multicolor e decorato all-over con motivi geometrici jacquard. A firmarlo è stata la Maison Alanui, che sugli e-commerce di moda di lusso lo vende a 2.600 euro.

Cardigan Alanui

Aurora Ramazzotti, la gravidanza "al naturale"

Per completare il tutto Aurora ha scelto una maxi borsa di pelle nera, una chicca firmata Trussardi, la Maison dell'ex marito della mamma (che sembrerebbe nuovamente vicinissimo alla conduttrice). Ha poi lasciato i capelli sciolti e ondulati, aggiungendo un tocco sauvage alla sua immagine, mentre per quanto riguarda il trucco ha seguito il trend del no make-up. È da quando ha annunciato la gravidanza che la Ramazzotti sfoggia spesso dei look al naturale e la cosa la rende ancora più meravigliosa: si piace così com'è e non ha paura di rivelare qualche piccola imperfezione sul viso.

Leggi anche Aurora Ramazzotti incinta rinuncia al trucco: la sua gravidanza è al naturale