video suggerito

Fedez, la cuccia del cane Silvio è della “zia” Donatella Versace e costa oltre 800 euro Silvio è il cane di Fedez. Possiede una cuccia griffata che costa più di 800 euro. È di un brand a cui il rapper è particolarmente affezionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando Fedez si è trasferito ed è andato a vivere da solo nel nuovo appartamento milanese, per sentirsi meno solo ha scelto la compagnia di un cane. Quando stava insieme a Chiara Ferragni, si era abituato alla presenza prima di Matilde e poi di Paloma. Il primo era il bulldog francese dell'influencer: ha fatto parte della sua vita per ben 13 anni ed è venuto a mancare nel 2023. Poco dopo la sua morte, i Ferragnez (per la gioia dei figli Leone e Vittoria) hanno accolto in famiglia Paloma, un Golden retriever. Quest'ultimo vive con l'imprenditrice e i due bimbi, nella lussuosa casa acquistata con Fedez un anno prima della separazione. Per il rapper è stato un duro colpo doversi separare da lui. Ha così deciso di avere accanto un animale tutto suo, che potesse rallegrare le sue giornate e a cui donare amore. È così che ha fatto la sua comparsa Silvio.

Chi è Silvio

Paloma è rimasta nella casa che Fedez condivideva con la ex moglie Chiara Ferragni e con i loro due figli, Leone e Vittoria. Doversene allontanare, non potersi più prendere cura del cucciolo è stato per lui un duro colpo e così ha deciso di adottare un altro cagnolino uguale a cui dedicare le sue attenzioni, che potesse riempire le sue giornate. Lo ha anche portato in vacanza in sé. Il nuovo cane si chiama Silvio, un nome che col senno di poi appare emblematico. È proprio il nome del presunto flirt dell'imprenditrice, Silvio Campara.

Quanto costa la cuccia di Silvio

Nella casa lussuosa di Fedez non poteva mancare anche una cuccia del cane altrettanto lussuosa. Il rapper, nell'arredare il nuovo appartamento milanese, ha dato libero sfogo alle sue passioni: il design, il mondo del gaming, i cartoon. Spicca una sala giochi in salotto pensata per i pomeriggi assieme ai figli, ci sono poi opere d’arte contemporanea, sculture in edizione limitata e preziosi oggetti di design.

Cuccia Versace

Anche per Silvio non ha badato a spese. Nelle Instagram Stories ha mostrato un oggetto inconfondibile: impossibile non riconoscere la stampa. L'oggetto in questione è la cuccia di Silvio ed è griffata: è firmata Versace. Il rapper stesso ha specificato infatti che è "della zia Donatella Versace", chiamata simpaticamente così visto che li lega un'amicizia di lunga data. La cuccia con motivo Versace allover tono su tono, presenta finiture barocco e un cuscino interno rimovibile. Il modello medio costa 885 euro, quello grande 985 euro.