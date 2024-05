video suggerito

Fedez trasforma il salotto in una sala giochi: ora ha anche la macchina da pallacanestro Fedez si è trasferito stabilmente in una nuova casa dopo la separazione da Chiara Ferragni e ne sta curando personalmente l’arredamento. Il dettaglio che non è sfuggito ai fan? Sta provando a trasformare il salotto in una sala giochi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Fedez continua a servirsi dei social per documentare la sua "nuova vita" da single: dopo la separazione da Chiara Ferragni ha acquistato una casa a Piazza Castello, Milano, e ora la sta arredando con pezzi di design originali, opere d'arte pop e accessori unici legati alle sue più grandi passioni. Finito sulle prime pagine dei giornali per dei presunti problemi di salute, ci ha tenuto a rassicurare i fan spiegando pubblicamente che si trattava di notizie sbagliate. Nelle ultime ore, dunque, non ha esitato a mostrarsi in splendida forma tra le mura domestiche, rivelando una inedita chicca che ha aggiunto in salotto, trasformandolo in una vera e propria sala giochi.

Il nuovo gioco nel salotto di Fedez

Non è una novità che Fedez sia appassionato di videogiochi ma è nella nuova casa che è riuscito a dare il meglio di lui: è da quando si è trasferito che ha provato a trasformare il salotto in una sala giochi e ora ci sta finalmente riuscendo. Dopo il maxi flipper dei Ghostbuster e il gioco del punch, ora ha aggiunto una nuova "chicca": la macchina da pallacanestro. Proprio nelle ultime ore si è lasciato immortalare davanti al gioco completamente illuminato da luci led colorate mentre è alle prese con una partita e nella didascalia ha scritto ironicamente "Ok. Posso chiudermi in casa", sottintendendo che era da tempo che desiderava questo "gioiellino" in casa.

La macchina da pallacanestro

Perché Fedez ha trasformato casa in una sala giochi

Per quale motivo Fedez vuole trasformare casa in una vera e propria sala giochi? Al di là delle passioni personali, come lui stesso ha dichiarato nel momento in cui si è trasferito, vuole renderla un ambiente "su misura" per i piccoli Leone e Vittoria, un luogo in cui possano sentirsi felici e al sicuro, così da non essere traumatizzati dalla sua separazione da Chiara Ferragni. Ci sta riuscendo? A quanto pare sì, basti pensare al fatto che ogni volta che i piccoli sono con lui trascorrono parte del tempo libero alle prese con partite e giochi in salotto.

Il salotto di Fedez