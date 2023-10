Le foto della nuova casa dei Ferragnez: l’abbondanza di marmo scatena l’ironia degli utenti Chiara Ferragni e Fedez sono tornati coi figli a monitorare l’avanzamento dei lavori nell’attico che hanno acquistato, dove presto si trasferiranno.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Fedez sono entusiasti del loro acquisto, una spesa che rappresenta un passo importante per la loro vita familiare. La coppia, che dal 2018 vive in affitto a City Life, ha comprato casa realizzando così un sogno comune e aggiungendo un tassello nuovo alla loro storia. I due hanno attivamente partecipato a tutte le fasi dei lavori, supervisionando tutto sin dall'inizio. Sono tornati a monitorare l'avanzamento dei lavori, stavolta assieme ai figli Leone e Vittoria.

La casa dei sogni di Chiara Ferragni

I Ferragnez si sono affidati allo studio 13.1 Architecture & Decor di Filippo Flora e Federico Sigali, per il loro nuovo attico di lusso. L'imprenditrice ha sicuramente messo molto di suo in questo progetto, per realizzare la casa dei suoi sogni, quella dove vivere assieme al marito e ai figli, adattandola alle loro esigenze e preferenze. Sin dall'inizio ha voluto essere resa partecipe di tutto, difatti sono state molteplici le sue visite sul posto, per osservare con attenzione tutti gli step. Ovviamente ha condiviso costantemente notizie e foto con fan e follower. Nel tempo si è assistito all'evoluzione.

Come è fatta la nuova casa dei Ferragnez

Dove prima c'erano solo impalcature e polvere ora ci sono stanze quasi ultimate, con alcuni mobili e i sanitari. In quest'ultimo anno, Chiara Ferragni ha condiviso molte foto del nuovo attico milanese nei detta. C'è un camino nel soggiorno per trascorrere romantiche serate, nelle camerette di Leone e Vittoria c'è un originale parquet bicolor, i bimbi avranno due bagni separati (una scelta che le è costata qualche critica sui social).

C'è una scala a chiocciola e l'appartamento gode di tanta luce. Infine, per la coppia c'è un enorme bagno con due lavandini. Nelle nuove foto condivise su Instagram, si notano nuovi dettagli del bagno: una vasca e un'enorme doccia. Si vede anche quella che potrebbe essere la cucina, dominata dal marmo, con isola centrale.

Alle spalle una vetrata che affaccia direttamente su Milano, per godere di un'ottima vista su tutta la città. "La nuova casa è quasi pronta" ha scritto l'imprenditrice, entusiasta dell'imminente trasferimento (che era previsto a ottobre ma potrebbe slittare ancora un po'. Dal canto loro i fan, che amano seguirla nella quotidianità, le hanno fatto molti complimenti per la scelta.

Certo, la nuova casa non piace proprio a tutti. Qualcuno ha criticato l'abbondanza del marmo. In particolare spicca il commento di una pagina ironica dal nome Case pacchiane che commenta: "E mancano ancora i nostri mobili". Qualcuno aggiunge: "È inquietante, funereo, dà i brividi" e ancora "Sembra un mausoleo" oppure "Sembra molto russo come gusto".