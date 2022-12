Quanto costa il nuovo attico di Chiara Ferragni e Fedez Chiara ferragni e Fedez sono in attesa di trasferirsi nel loro nuovo attico a Milano che è in costruzione in uno dei complessi residenziali più esclusivi della città.

Chiara Ferragni e Fedez nel loro nuovo attico a Milano

Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato casa nuova a Milano. Sono già state pubblicate alcune immagini del cantiere in costruzione e abbiamo anche una data approssimativa di consegna prevista per la primavera 2023. Vediamo dove si trova di preciso l'appartamento e quanto possono aver speso i Ferragnez per acquistarlo.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa di trasferirsi nel loro nuovo attico a Milano che è in costruzione in uno dei complessi residenziali più esclusivi della città. La loro prossima casa sorge non lontano da dove vivono attualmente, nel quartiere CityLife, tra i più richiesti da star dello spettacolo e calciatori nel capoluogo meneghino. I nuovi palazzi in costruzione sono frutto del progetto dell'archistar Libeskind che ha realizzato anche altre residenze nel distretto e si affiancano alle Residenze di Zaha Hadid dove attualmente risiedono i Ferragnez.

Residenze Libeskind a Milano

Le nuove Residenze sono condomini di lusso con palestra, servizio di sicurezza, portiere h24 e persino una piscina interna. Considerando che i prezzi per immobili in palazzi simili oscillano tra i 10.000 e i 20.000 euro al metro quadrato, l'attico di Chiara Ferragni e Fedez che si estende per una superficie di oltre 300 metri quadrati con terrazza panoramica potrebbe avere un valore stratosferico.

I Ferragnez nel loro cantiere di casa

Non si conoscono ancora dettagli precisi sull'interno della nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez né tutti i servizi a disposizione del loro attico. Di sicuro le dimensioni saranno maggiori della casa dove vivono adesso e maggiori i comfort. Il valore del loro nuovo attivo potrebbe aggirarsi intorno ai 4,5 milioni di euro.