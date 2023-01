Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti di nuovo insieme: mamma e figlia coi piumini neri anti-freddo Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono riunite dopo le vacanze natalizie che le hanno tenute separate per settimane. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look anti-freddo coordinati?

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono state a lungo " a distanza" nelle ultime settimane ma per la gioia dei fan si è trattato solo di un caso. Fatta eccezione per la vigilia di Natale trascorsa a Roma fianco a fianco, le due hanno passato le vacanze lontane l'una dall'altra: la mamma è stata a lungo sulle Dolomiti con l'amica Serena Autieri, mentre la figlia è stata in montagna col fidanzato Goffredo Cerza, così da godersi la gravidanza nel bel mezzo della natura. Nelle ultime ore si sono riviste e hanno celebrato l'evento con una simpatica Stories social, dove sono apparse adorabili in coordinato con degli impeccabili look anti-freddo.

La "reunion" di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

A circa tre settimane dall'ultima serata passata insieme, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono incontrate a Milano e hanno passeggiato fianco a fianco in strada, concedendo ai fan un breve video di coppia. È stata la svizzera a realizzarlo, sottolineando il fatto che la figlia le era mancata moltissimo. Come se non bastasse, ha anche spiegato che l'ha ritrovata "panzonissima" a causa della dolce attesa, cosa che ha scatenato l'ironia di Aurora, che non ha potuto fare a meno di dichiarare "Per non dire che mi ha ritrovata enorme".

La reunion di Michelle e Aurora

Michelle e Aurora vestono coordinate

Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato? Che si sia trattata di una coincidenza o di un dettaglio voluto, non importa, la cosa certa è che Aurora e Michelle sono apparse adorabili con dei piumini anti-freddo in total black. La Hunziker ha completato il tutto con un maglione a collo alto in rosa confetto, mentre la Ramazzotti è rimasta fedele al nero, anche se ha osato con un paio di occhiali da sole "da gatta" con la montatura doppia e bianca. Essendo stata inquadrata solo in primo piano, non ha rivelato il pancione, anche se è stata lei stessa a fotografarlo qualche giorno fa con un sinuoso scatto in reggiseno e tuta. Mamma e figlia insieme non sono forse adorabili?