Michelle Hunziker in topless col pancino: Aurora Ramazzotti ricorda la gravidanza della mamma Aurora Ramazzotti ha ritrovato una vecchia foto di Michelle Hunziker incinta. Aspettava proprio lei ma, nonostante fosse al sesto mese, aveva un pancino praticamente invisibile.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da poco più di un mese, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e non potrebbe essere più felice. Certo, non mancano i piccoli "inconvenienti" legati alla maternità, dall'allattamento che si sta rivelando molto intenso alla pancia post-parto che stenta ad andar via, ma l'influencer sta affrontando tutto con estrema serenità, visto che tenere il bimbo tra le braccia riesce a riempire il suo cuore d'amore. Nelle ultime ore ha riaperto la scatola dei ricordi di mamma Michelle Hunziker e, dopo aver ritrovato una foto di quando la aspettava, non ha esitato a fare un ironico confronto tra le due gravidanze.

La vecchia foto di Michelle Hunziker in gravidanza

L'ironia di Aurora Ramazzotti continua a divertire i followers ma questa volta le sue esperienze da neomamma non c'entrano nulla. Ha ritrovato una foto di Michelle Hunziker quando era incinta proprio di lei e non ci ha pensato su due volte a condividerla sui social. Nello scatto la showgirl posa in topless con indosso solo il tanga del bikini, guarda in camera sorridente e ha i capelli sciolti e spettinati bagnati dalla salsedine. All'epoca era giovanissima e, nonostante fosse al sesto mese di gravidanza, aveva un pancino praticamente invisibile. Aurora ha dunque scherzato dicendo: "Ieri sfogliavo l'album che mia mamma fece per la mia nascita (ora capite perché l'ho fatto? Sono ricordi senza tempo) e non ho potuto non notare questa foto. Sei mesi? Ma dov'ero io?".

La foto di Michelle Hunziker incinta

Aurora Vs. Michelle: "Trova le differenze"

Subito dopo Aurora ha postato una sua foto al sesto mese di gravidanza al motto di "Trova le differenze". Si tratta di un selfie in cui appare in pantaloni della tuta e reggiseno a triangolo colorato: se da un lato Michelle vantava una silhouette quasi invariata nonostante la dolce attesa avanzata, lei aveva un pancione decisamente evidente, impossibile da "mascherare" anche con i vestiti. Insomma, a quanto pare la conduttrice è sempre stata una vera e propria "forza della natura", anche quando era per la prima volta alle prese con la gestazione. Quante sono le future mamme che al sesto mese della dolce attesa hanno un ventre quasi piatto?

