Aurora Ramazzotti con Michelle Hunziker prima del parto: mamma e figlia fanno shopping per il bebè Manca pochissimo al parto di Aurora Ramazzotti e tutto sembra essere pronto per accogliere il bebè in famiglia. Ieri l’influencer si è data allo shopping per il neonato e ad accompagnarla c’era la futura nonna Michelle Hunziker.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti sembra essere infinita e sui social è stata lei stessa a spiegare il motivo con estrema ironia: sebbene per convenzione si dica che la dolce attesa duri 9 mesi, in verità arriva al termine dopo circa 40 settimana, dunque dopo 10 mesi. Considerando che il suo pancione è ormai "esplosivo", deve mancarle davvero poco al parto ma non per questo rinuncia alle uscite e alle feste in famiglia, anzi è molto attiva quando si parla di vita mondana. Dopo aver trascorso il weekend in spa (con tanto di micro bikini), ieri pomeriggio si è data allo shopping per il bebè e ad accompagnarla c'era la futura nonna Michelle Hunziker.

Lo shopping per il primo figlio di Aurora Ramazzotti

Chi più della propria mamma conosce meglio quali sono gli abiti e gli accessori necessari per il bebè in arrivo? Aurora Ramazzotti lo sa bene ed è per questo che si è fatta accompagnare proprio da Michelle Hunziker a fare compere per il primogenito. La futura nonna non riesce a trattenere l'emozione che sta provando in questo momento magico e non sorprende che sia stata proprio lei a documentare la giornata trascorsa con la figlia tra i negozi per bambini e neonati. A scegliere gli abitini, però, è stata Aurora, apparsa raggiante e meravigliosa con un pancione che ormai non è più possibile nascondere.

Aurora Ramazzotti fa shopping per il bebè

Aurora Ramazzotti con lo slip dress in gravidanza

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti sorprende con i suoi look premaman all'insegna dello stile trendy. Così come molte altre star che aspettano un bambino, anche lei ha detto no ai classici abiti premaman dalle silhouette oversize: vuole esaltare il pancione con stile, anche se significa fasciarlo o lasciarlo nudo. Per lo shopping con la mamma, ad esempio, ha seguito il trend dello slip dress di seta, per la precisione un modello nero con le spalline sottilissime e il pizzo sulla scollatura. Per renderlo casual lo ha abbinato a un paio di camperos e sotto ha aggiunto una polo a costine in verde acceso. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione dal suo outfit?