Aurora Ramazzotti mostra il pancione da una nuova prospettiva: “Se i miei piedi avessero gli occhi” Aurora Ramazzotti è arrivata alle ultime settimane di gravidanza e ha dimostrato per l’ennesima volta di non aver perso l’ironia. Sui social ha infatti realizzato un divertente video per mostrare il pancione da una “nuova prospettiva”.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza ed è letteralmente raggiante. Certo, la notizia della gravidanza è stata spoilerata senza il suo consenso nei primi mesi, ma ora non può fare a meno di parlare con entusiasmo di questa nuova esperienza. Sui social, inoltre, ogni giorno dimostra di non aver perso l'ironia che da sempre la contraddistingue, dando vita a sketch simpatici a tema dolce attesa. È proprio quanto ha fatto di recente, mostrando il meraviglioso pancione da una "nuova prospettiva".

L'ironia di Aurora Ramazzotti in gravidanza

L'avevamo lasciata con i capelli lunghissimi in versione dea della maternità, oggi ritroviamo Aurora Ramazzotti in versione cozy tra le mura di casa. Fin dall'inizio della gravidanza ha quasi sempre rinunciato al trucco e, ora che è quasi arrivata al parto, non ha cambiato questa abitudine. La cosa particolare è che ha immortalato il pancione da una nuova prospettiva, ovvero dal basso, così da mostrare in modo realistico quanto è cresciuto. Nel breve video condiviso sui social si vede il suo viso che "sbuca" dal ventre, poi per rendere la scena più chiara nella didascalia ha scritto "Se i miei piedi avessero gli occhi".

Il pancione di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si avvicina al parto

Aurora Ramazzotti preferisce non contare le settimane di gravidanza sui social ma, a giudicare dal pancione "esplosivo", le manca davvero poco al parto. Nelle Stories, però, ha pensato bene di scherzare sulla questione partendo da questa esperienza personale. Ha chiesto ai followers se conoscessero il motivo per cui alcune dolce attese sembrano infinite e poco dopo ha rivelato la sua verità. Una gestazione dura 40 settimane (ma a volte anche qualcosina in più), che divise per 4 settimane al mese fanno esattamente 10 mesi. Dunque, sebbene per convenzione si parli di 9 mesi di gravidanza, in realtà si tratta di un periodo un tantino più lungo. Quand'è ce vedremo Aurora finalmente col bebè tra le braccia?