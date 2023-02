Aurora Ramazzotti sempre più vicina al parto: il nuovo look con capelli lunghissimi e abito lucente Aurora Ramazzotti si gode le ultime settimane di gravidanza: è raggiante con un abito aderente e scintillante che esalta le sue nuove forme.

A cura di Beatrice Manca

L'influencer e conduttrice Aurora Ramazzotti è incinta e ormai la separano solo poche settimane alla data del parto. In questi mesi ha condiviso la quotidianità della gravidanza con ironia e dolcezza, mostrando i cambiamenti del corpo, gli allenamenti e sfoggiando look premaman glamour, dall'abito nude al micro cardigan aperto. Di recente ha condiviso alcuni scatti su Instagram dove mostra le sue giornate e un nuovo look con capelli lunghissimi e mossi.

L'abito premaman scintillante di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram un "photo dump", cioé una raccolta di scatti apparentemente slegati tra loro che raccontano queste giornate particolari dell'ultimo trimestre di gravidanza. C'è il fidanzato Goffredo Cerza, ci sono gli amici e c'è anche un riferimento ‘nostalgico' a Britney Spears in dolce attesa. Tra tutte le foto colpisce un look elegante e glamour: un abito lungo e aderente, perfetto per esaltare il pancione, con scollatura quadrata cut out e ricami scintillanti.

Aurora Ramazzotti con un abito nero scintillante

Aurora Ramazzotti con i capelli lunghissimi

La foto mostra l'influencer in una versione diversa, cioé con capelli lunghissimi e mossi in stile Venere di Botticelli. Di recente Ramazzotti ha mostrato una foto dal parrucchiere in cui ritoccava la tinta e ‘scherzava' su una chioma platino: anche stavolta è probabile che si tratti di extension applicate sul set di uno shooting fotografico. Una cosa è certa: è raggiante e pronta per abbracciare il suo bebé.