Aurora Ramazzotti incinta rinuncia al trucco: la sua gravidanza è al naturale Aurora Ramazzotti è incinta e, sebbene non documenti ogni dettaglio della gravidanza, spesso sui social fa riferimento a questo momento magico della sua vita. Come lo sta affrontando? A giudicare.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Certo, in un primo momento aveva preferito tenere la notizia nascosta, ma qualche settimana fa ha dato l'annuncio ufficiale con un video ironico e divertente. Durante un successivo gender reveal party al quale hanno partecipato tutte le persone care, ha inoltre scoperto che diventerà mamma di un maschietto. Come sta affrontando questi primi mesi della dolce attesa? Non ha neppure un briciolo di tempo libero tra impegni familiari, trasloco ed eventi mondani, a prova del fatto che, almeno fino a quando potrà, non vuole rivoluzionare in modo drastico il suo stile di vita.

Lo stile di Aurora Ramazzotti in gravidanza

Al momento il pancino di Aurora Ramazzotti è invisibile, basti pensare al fatto che ha indossato un tubino fasciante senza rivelare neppure l'ombra di una rotondità. Essendo alla 13esima settimana, però, è consapevole del fatto che presto le cose cambieranno e che i jeans della sua taglia non le entreranno più. Non avendo ancora visto il suo corpo cambiare, non ha rivoluzionato ancora il suo armadio e continua a puntare tutto su capi trendy e glamour, dalle giacche di pelle ai gilet di lana, fino ad arrivare ai completi mannish. Il dettaglio che è rimasto invariato? Utilizza pochissimo il make-up, lasciando spesso il viso "al naturale".

Aurora Ramazzotti senza trucco

Aurora Ramazzotti, futura mamma senza trucco

Aurora Ramazzotti non ha mai avuto paura di mostrarsi sui social senza make-up, negli anni scorsi è diventata anche paladina di body positivity dopo aver parlato apertamente della sua battaglia contro l'acne. Ora che è incinta le cose non sono cambiate e non sorprende che spesso si immortali con il viso completamente al naturale in primo piano. Sarà perché la gravidanza le dona una luce particolare o perché semplicemente ha così poco tempo libero da non poter dedicare neppure dieci minuti al trucco, ma la cosa certa è che punta sempre di più su dei look acqua e sapone. Il risultato? La figlia di Michelle non potrebbe essere più bella e raggiante.