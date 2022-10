Aurora Ramazzotti festeggia il compleanno di “zia Sole”: le sorelle sono adorabili coi jeans coordinati Oggi è il compleanno di Sole Trussardi e sua sorella Aurora Ramazzotti non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie con lei. Oltre a definirla “zia”, ha anche sfoggiato un adorabile look coordinato al suo.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale in casa Michelle Hunziker: la seconda figlia della conduttrice, Sole Trussardi, compie 9 anni e, come da tradizione, è stata celebrata con delle Stories social realizzate ad hoc. La conduttrice svizzera l'ha svegliata con qualcosa di gustoso, un toast ripieno di cioccolata spalmabile, poi si è data agli allenamenti dopo averla accompagnata dalla sorella maggiore Aurora Ramazzotti. Le due si sono immortalate fianco a fianco in una versione adorabile e la cosa particolare è che hanno sfoggiato dei look coordinati. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Aurora ha chiamato la sorella "zia", facendo riferimento alla sua prima gravidanza.

Aurora Ramazzotti e Sole Trussardi come gemelle

Aurora Ramazzotti diventerà presto mamma: da qualche settimana ha confermato la gravidanza e da allora parla spesso di questa magica esperienza sui social, basti pensare al fatto che è diventata protagonista di un gender reveal party lo scorso weekend. Sebbene il pancino sia ancora invisibile, è certa del fatto che nel giro di un mese le cose cambieranno. È proprio per questo che si gode le ultime settimane in cui può ancora indossare i suoi jeans. Per il compleanno di Sole ne ha sfoggiato un modello coordinato a quello della sorella, ovvero dalla linea classica e in un colore di denim molto chiaro, trasformandosi nella sua "gemellina".

Aurora Ramazzotti e Sole Trussardi

Il gilet di lana di Aurora Ramazzotti

Aurora ha poi completato il look con un completo in stile college: camicia bianca abbottonata fino al collo e gilet di lana in verde smeraldo. Per quanto riguarda la piccola Sole, questa ha preferito una semplice t-shirt a maniche lunghe decorata con delle stelline, tenendo una giacca di pelliccia grigia intorno alla vita. La Ramazzotti ha poi scritto nella didascalia: "Oggi è il compleanno di zia Sole! Nove anni", facendo riferimento alla sua gravidanza e al fatto che presto la bimba sarà una giovanissima zia. Insomma, le figlie di Michelle Hunziker sono unite e affiatate e questo adorabile selfie tra sorelle ne è la dimostrazione materiale.