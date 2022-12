Aurora Ramazzotti, l’allenamento in gravidanza: col completino viola si paragona a un Teletubbies Aurora Ramazzotti non rinuncia all’attività fisica in gravidanza e spesso si mostra alle prese con gli allenamenti. Complice il pancione e il completino sportivo viola, questa volta ha rivelato la sua ironia paragonandosi a un Teletubbies.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza ed è letteralmente raggiante. All'inizio aveva preferito vivere la gravidanza lontana dai riflettori ma, dopo che la notizia era trapelata ai giornali di gossip, è stata costretta a rivelarla, anche se ha aspettato diverse settimane prima di farlo, così da sentirsi pronta per parlarne ai media serenamente. Oggi ha superato è quasi al settimo mese di gravidanza ma, nonostante il pancione sempre più grande, non ha alcuna intenzione di rinunciare all'attività fisica. Il dettaglio che non è cambiato assolutamente rispetto a prima della dolce attesa? La figlia di Michelle Hunziker non ha perso l'ironia che da sempre la contraddistingue.

L'allenamento col pancione di Aurora Ramazzotti

Fare attività fisica in gravidanza fa bene alla salute sia della mamma che del bambino (anche se è necessario praticarla solo dopo un apposito consulto medico). Aurora Ramazzotti lo sa bene e, dopo un iniziale stop legato alle prime settimane della dolce attesa, oggi ha ripreso ad allenarsi regolarmente, anche se a un ritmo meno intenso rispetto al passato. Già qualche settimana fa si era mostrata alle prese con la sessione quotidiana di stretching ma è nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di ironia. Dopo che ieri aveva scherzato con una sua foto con le sopracciglia sottilissime, ora si è immortalata mentre fa un piegamento da seduta.

Aurora Ramazzotti col completino Nike

Aurora Ramazzotti è auto-ironica anche in gravidanza

La figlia di Michelle ha il pancione in primo piano e indosso un completino sportivo viola firmato Nike abbinato a calzettoni di spugna e sneakers con la suola maxi. Sarà perché non si è ancora abituata alle forme della gravidanza o perché semplicemente l'autoironia è una dote che la contraddistingue da sempre, ma la cosa certa è che Aurora si è paragonata a un Teletubbies. Poco dopo aver condiviso la sua foto alle prese con l'allenamento, ha postato un'immagine di Tinky Winky, il Teletubbies viola, ovvero dello stesso colore del suo completino. Naturalmente si è trattato solo di un gioco: Aurora va fiera della sua pancia e non perde occasione per mostrarla.