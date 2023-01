Aurora Ramazzotti contro il ritorno delle sopracciglia sottili: “Non fatelo, io ho ancora dei buchi” Le skinny brows, le sopracciglie sottili anni Duemila, sono tornate di moda e non piacciono proprio a Aurora Ramazzotti: “Perché non impariamo dai nostri errori?”

A cura di Beatrice Manca

Il ritorno delle tendenze anni Duemila nella moda ci ha obbligato a fare i conti con i nostri peccati di stile del passato, dai jeans a vita bassa alle mollette colorate sui capelli. Non è un caso che il trend "Y2K" spopoli soprattutto tra gli adolescenti della Gen Z, colpevoli di essere troppo giovane per ricordare quel periodo. L'influencer e conduttrice Aurora Ramazzotti, 26 anni, invece se lo ricorda eccome e mette in guardia i suoi follower sul trend beauty che è tornato in auge: le sopracciglia sottili e depilate.

Il ritorno delle skinny brows, le sopracciglia fini

Pensavamo di esserci definitivamente lasciate alle spalle l'era delle sopracciglia ultra fini che, tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, ha spinto una generazione di ragazzi a dichiarare guerra alle sopracciglia, armati di pinzette e cera. Per anni la tendenza è stata di portarle al naturale, folte e piene. Ma tutto, ahinoi, nella moda torna: grazie a star come Bella Hadid, Barbara Palvin le skinny brows sono diventate il trend beauty del 2022 e spopoleranno anche nel 2023.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: "Perché non impariamo dai nostri errori?"

La tendenza non è proprio piaciuta a Aurora Ramazzotti, che su Instagram si è lasciata andare a un ironico appello ai fan: "La Aurora del passato sta urlando, non fatelo". L'influencer e conduttrice aveva già parlato del periodo in cui si "distruggeva" le sopracciglia, e nelle storie di Instagram ha condiviso alcune foto della sua adolescenza con l'arcata depilata, una tendenza di cui sembra essersi pentita. "Ha causato danni irrevocabili – ha raccontato ai follower – io ho ancora dei buchi di sopracciglia che non crescono più, a 13 anni le ho cerettate tutte e ci ho messo tanto tempo a farle ricrescere. Perché non impariamo dai nostri errori?" Insomma: se volete provare le skinny brows, affidatevi alle mani di un professionista!

