Le nuove sopracciglia sottili del 2022: skinny brows

A cura di Federica Ambrogio

Tra le tendenze che spopoleranno nel 2022 ci sono, di nuovo, le sopracciglia sottili. Se qualche anno fa Rihanna sulla copertina di Vogue aveva scombussolando le tendenze e per un attimo si era pensato a un temibile ritorno agli anni '90 con le sopracciglia ultra fini, per il 2022 c'è una nuova versione dell'arcata sopracciliare sottile: si chiamano skinny brows e non possiamo negare che siano più sottili delle folte e selvagge sopracciglia alle quali ci siamo abituate negli ultimi anni, ma non hanno nulla a che vedere, per il momento, con le sopracciglia che Angelina Jolie o Drew Barrymore portavano 30 anni fa che apparivano sottili, lineari e senza un forma precisa e valorizzante.

Le nuove sopracciglia sottili del 2022

Per il 2022 le sopracciglia tornano ad essere fini: dimenticate per un attimo le folte e naturali arcate sopracciliari che spopolano da qualche anno, le nuova tendenza torna a una sopracciglia sottile ma definita. Fortunatamente, per ora, non si parla di tornare all'arcata sopracciliare ultra sottile degli anni '90, ma di una sopracciglia definita e studiata in base alla forma del viso, semplicemente più sottile di qualche millimetro rispetto a quella che siamo stati abituati a vedere fino ad ora. A lanciare il nuovo trend è stata una su tutte Bella Hadid, che ha ridimensionato la sua arcata sopracciliare accentuando la linea fine anche con il trucco. Niente più riempimenti selvaggi e disegni poco naturali, la sopracciglia del 2022 è sottile e ma proporzionata.

Se la tua arcata è spessa e folta converrà affidarsi a un brow specialist per ridefinire la forma per evitare di rovinare la tua sopracciglia. Se la tua sopracciglia è perfettamente definita e vuoi assottigliarla da sola a casa puoi provare a eliminare una fila di peletti dal tuo disegno, sia nella zona superiore che in quella inferiore. Per enfatizzare l'effetto della sopracciglia sottile con il trucco puoi seguire l'esempio di Bella Hadid, che ha sapientemente scurito la parte centrale della sopracciglia lasciando più chiari i contorni, in modo da creare un effetto ottico di sopracciglia più fine e sottile. Potrai realizzare questo effetto sia con le matite che con una gel per sopracciglia.