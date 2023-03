Aurora Ramazzotti brilla a Michelle Impossibile: l’abito rete trasparente esalta il pancione Aurora Ramazzotti è tornata sul palco di Michelle Impossible per l suo roast show con un nuovo look, ma stavolta la ‘vittima’ degli scherzi è stata lei!

Il 1 marzo 2023 è andata in onda la seconda puntata di Michelle Impossible&Friends, lo show di Canale5 condotto da Michelle Hunziker. Questa volta la padrona di casa è apparsa trasformata in versione anni '80: prima ha indossato un body iconico di Madonna, poi ha salutato il pubblico con i capelli ricci e cotonati sulle note di Walks Like An Egyptian. Tra i tanti ospiti dello show c'era anche la figlia Aurora Ramazzotti, ormai arrivata alle ultime settimane di gravidanzaultime settimane di gravidanza: stavolta però la protagonista del roast show è stata proprio lei!

Se di solito è la giovane influencer a ‘arrostire' gli altri, stavolta è Aurora Ramazzotti ad ascoltare le battute su di lei, sul suo lavoro e sulla gravidanza. Lei si è prestata al gioco dimostrando grande autoironia, seduta su una poltroncina rossa con un abito a rete scintillante con maniche lunghe e collo alto. L'abito era sovrapposto a uno slip dress nero per creare un gioco di trasparenze e l'influencer lo aveva già svelato nelle storie di Instagram. Sul palco lo ha abbinato a stivali texani neri, per essere glamour senza rinunciare alla comodità visto il pancione che cresce.

Il tocco finale? Il make up luminoso e uno chignon sulla nuca. Se durante la prima puntata aveva sfoggiato una chioma lunghissima e mossa, durante la nuova puntata ha preferito un raccolto ‘effetto bagnato'. Il wet look infatti è la tendenza capelli che sta spopolando ovunque, dal Festival di Sanremo ai red carpet, fino alle sfilate: tra le fan ci sono Elodie e Deva Cassel. Grande curiosità, a questo punto, per la prossima puntata dello show: la gravidanza è agli sgoccioli e forse vedremo l'ultima apparizione di Aurora Ramazzotti con il pancione in tv.