Aurora Ramazzotti esalta il pancione con l’abito a rete: “Un tempo il look non sarebbe stato sprecato” Aurora Ramazzotti è quasi arrivata al momento del parto ma non per questo rinuncia allo stile. Di recente ha seguito il trend dell’abito a rete, anche se al termine dello shooting non ci ha pensato su due volte a rimettersi comoda.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è quasi arrivata al termine della sua prima gravidanza e tra poche settimane terrà finalmente tra le braccia il figlio che aspetta dal compagno Goffredo Cerza. La futura nonna Michelle Hunziker non vede l'ora, tanto che di recente a Verissimo ha spiegato che si sente come se stesse per diventare ancora una volta mamma. Aurora, intanto, si gode questi ultimi momenti della dolce attesa, il tutto senza rinunciare all'ironia che da sempre la contraddistingue. Il pancione è ormai "esplosivo" ed è praticamente impossibile mascherarlo: ecco il nuovo look premaman dall'animo glamour che ha sfoggiato sui social.

Aurora Ramazzotti segue il trend dell'abito a rete

Chi ha detto che una donna in gravidanza non può divertirsi con dei look all'insegna del glamour? Aurora Ramazzotti ha dato l'ennesima prova del fatto che è arrivato il momento di dire addio ai classici abiti premaman dalle silhouette oversize che mascherano il pancione, le future mamme moderne e trendy vogliono esaltare le forme della dolce attesa senza rinunciare alla passione per la moda.

Aurora Ramazzotti con l’abito a rete

Il suo ultimo outfit, ad esempio, si ispira a uno dei trend più gettonati di stagione: quello dell'abito a rete. Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, Aurora ha sfoggiato un abito nero traforato e glitterato, lasciando in vista il ventre fasciato da una sottoveste in tinta.

Aurora Ramazzotti in total black

Aurora Ramazzotti al naturale dopo lo shooting

Per completare il tutto Aurora ha scelto un make-up con una linea di eye-liner molto marcata e uno chignon tirato. Poco dopo aver terminato il servizio fotografico, però, è tornata a mettersi comoda, mostrandosi sui social con l'accappatoio, il viso struccato e un telo avvolto intorno ai capelli. Nella didascalia ha scritto: "Un tempo quel trucco e parrucco non sarebbe andato sprecato di sabato ma è ufficialmente iniziata l'era di divano e relax". Insomma. le abitudini della Ramazzotti sono cambiate in modo drastico negli ultimi mesi: ora non può fare a meno di godersi queste settimane di "calma" prima dell'arrivo del bebè.