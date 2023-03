Michelle Hunziker con ricci e reggiseno a punta: la trasformazione sul palco di Michelle Impossible Nella nuova puntata del programma Michelle Impossible la conduttrice ha riciclato uno degli abiti sfoggiati al Festival di Sanremo per poi fare un tuffo negli anni ’80.

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker foto via Instagram

Michelle Hunziker è tornata in prima serata con una nuova puntata di Michelle Impossibile&Friends, il suo ‘one woman' show su Canale5. Il secondo appuntamento è stato ricco di ospiti: da Katia Follesa al Mago Forest, da Belén Rodriguez al trio Il Volo, da Nina Zilli a Serena Autieri. Non poteva mancare la figlia Aurora Ramazzotti, protagonista dell'ironico ‘roast show'. Tra esibizioni canore, coreografie e toccanti monologhi, Michelle Hunziker ci ha regalato una serie di spettacolari look. Ecco tutti i cambi d'abito della conduttrice.

Michelle Hunziker con l'abito ‘trasformista' di Sanremo

Anche nella nuova edizione del suo programma la conduttrice è assistita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, che ha scelto per lei un guardaroba firmato Giorgio Armani Privé che include molti abiti ‘riciclati' dalle edizioni del Festival di Sanremo, nel segno della moda sostenibile. Il primo look della seconda puntata è proprio un abito vintage: Hunziker è entrata sul palco in total black, con pantaloni e top bustier di paillettes, e poco dopo ha ‘trasformato' il vestito aggiungendo una vaporosa gonna lilla e nera. L'abito "trasformista" con gonna e pantaloni era già stato indossato sul palco dell'Ariston nel 2019: la conduttrice lo ha tenuto con la gonna per accogliere i cantanti del Volo, e ha lasciato solo i pantaloni per l'apparizione di Belèn Rodriguez.

Michelle Hunziker in Giorgio Armani Privé a Sanremo 2019

Michelle Hunziker con il corsetto a punta di Madonna

Nel corso della puntata Michelle Hunziker ha dato prova delle sue artistiche ricreando una scena di Moulin Rouge insieme a Nina Zilli, Serena Autieri e Katia Follesa: per la performance di Lady Marmelade ha indossato un corsetto con reggiseno ‘proiettile', cioé con le coppe a punta. Un pezzo iconico della storia della moda: è una copia del famoso bustier creato da Jean Paul Gaultier per Madonna. Michelle Hunziker lo ha indossato sopra a una tuta in latex nera, per un look dal sapore bondage.

Michelle Hunziker con il reggiseno a punta

Il look anni '80 di Michelle Hunziker con i capelli cotonati

Per l'ultimo numero della puntata la conduttrice si è ‘trasformata' con capelli ricci cotonati, frangia e giacca oro. Un tuffo negli anni Ottanta: insieme a Nina Zilli, Serena Autieri e Katia Follesa ha cantato Walk Like An Egyptian, la hit delle Bangles del 1986, con look in tema.

Michelle Hunziker con i capelli cotonati

Michelle Hunziker si è scatenata indossando un chiodo dorato stretto in vita da una cintura, indossato come se fosse un abito con scarpe col tacco nere. Una buonanotte carica di energia: non resta che aspettare la prossima puntata per scoprire quali altre trasformazioni ha in serbo per noi la conduttrice!