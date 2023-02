Michelle Impossibile, Hunziker ricicla l’abito di Sanremo: cosa indosserà la conduttrice Mercoledì 22 febbraio arriva su Canale 5 la prima puntata “Michelle Impossibile and Friends”: le anticipazioni sui look della conduttrice Michelle Hunziker.

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker sta per tornare in prima serata: il 22 febbraio 2023 torna il programma “Michelle Impossible & Friends” su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity). Il one woman show guidato da Michelle Hunziker farà compagnia al pubblico con tre nuovi appuntamenti e tanti ospiti, da Eros Ramazzotti a Belén Rodriguez. La stylist Susanna Ausoni ha anticipato in un'intervista a Fanpage.it chi vestirà la conduttrice.

Le anticipazioni sui look di Michelle Impossible

Comicità, coreografie, musiche e tanti ospiti: Michelle Hunziker ha regalato ai fan qualche anticipazione sui nuovi episodi del programma tramite i social. Per lei è un'edizione speciale: sul palco ci sarà anche l'ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora Ramazzotti in dolce attesa protagonista di un divertente ‘roast show'.

Michelle Hunziker

Tra poco infatti Michelle Hunziker diventerà nonna (a soli 46 anni) ed è emozionatissima, come ha raccontato anche nel salotto di Verissimo. Madre e figlia condivideranno, per il programma, la stessa stylist, Susanna Ausoni, che curerà lo styling di diversi ospiti, tra cui Katia Follesa. "Io seguirò lo styling del programma, curerò anche i look di Aurora Ramazzotti e Katia Follesa, aiuto anche un po' sulle coreografie dei balletti. Insomma, non ci facciamo mancare niente!"

Leggi anche Michelle Hunziker pronta per il nuovo show: rivela uno degli abiti che potrebbe indossare sul palco

Michelle Hunziker

A Fanpage.it ha svelato in anteprima il designer scelto per Michelle Hunziker: "Per ‘Michelle impossibile' stiamo facendo un lavoro di styling bellissimo con Armani Privé. La linea Privè di Armani ha degli abiti stupendi". Nel lavoro non sarà sola: ad affiancarla c'è una storica professionista della televisione, Marvi De Angelis, la curatrice della mostra su Raffaella Carrà. "Creiamo i look anche con il supporto di Marvi De Angelis, che è un'amica di Michelle da tanti anni. Il nostro è un lavoro di team".

Michelle Hunziker nel promo di Michelle Impossible (foto via Instagram)

L'abito "riciclato di Michelle Hunziker

In attesa di scoprire tutti i look sfoggiati dalla conduttrice nel corso delle puntate, il trailer del programma ci svela un abito molto speciale: nel promo condiviso da Michelle Hunziker sui social, la conduttrice indossa un abito lungo in velluto nero con una profonda scollatura a tuffo e ricami scintillanti sui polsini: aveva già indossato l'abito Giorgio Armani Privé al Festival di Sanremo 2018.

Michelle Hunziker in Giorgio Armani Privé a Sanremo 2018

Non sappiamo se l'abito che appare nel promo Mediaset sia tra quelli scelti per la puntata, ma non sarebbe una novità: già lo scorso anno la conduttrice aveva indossato un abito verde sfoggiato per la prima volta al festival di Sanremo 2007. Una scelta che conferma la crescente passione delle star per la moda vintage, sostenibile e speciale: l'abito sarà il suo portafortuna?