Sanremo celebra Raffaella Carrà: in mostra i suoi abiti iconici Non solo musica: il Festival di Sanremo è uno spaccato del costume italiano. Quest’anno la città dei fiori omaggia Raffaella Carrà mettendo in mostra alcuni dei suoi costumi.

Raffaella Carrà a Sanremo 2001

Per una settimana intera una piccola città ligure attirerà su di sé gli occhi e l'attenzione di tutt'Italia: sta per iniziare il Festival di Sanremo 2023. Non si tratta solo di un grande appuntamento musicale, ma di uno spaccato sociale e di costume in cui la moda ha un ruolo di primissimo piano. Sanremo quest'anno celebra una delle sue icone più amate: Raffaella Carrà, straordinaria cantante, conduttrice e volto televisivo con una mostra che racconta la sua carriera attraverso i suoi abiti.

La mostra "A far la moda comincia tu" a Sanremo

A poca distanza dal teatro Ariston, la Rai celebra lo stile di Raffaella Carrà con una mostra dei suoi abiti più celebri al Forte di Santa Tecla. Si tratta di 35 creazioni provenienti dalle Sartorie Rai e da collezionisti privati che li hanno meticolosamente restaurati e conservati. Rouches, scintillio, paillettes: c'è tutto il glamour che ha reso famosa Raffaella Carrà, icona dallo stile pop e colorato che ha cambiato la storia del costume mostrando l'ombelico in diretta tv.

I costumi di Raffaella Carrà vanno in mostra

Raffaella Carrà aveva uno stretto legame con l'Ariston, palco su cui era salita diverse volte come ospite e una come conduttrice: nel 2001 fu addirittura una delle pochissime donne a condurre il Festival, vestita da Gai Mattiolo. A quasi due anni dalla scomparsa, la città dei fiori la celebra con una mostra intitolata "A far la moda comincia tu", sulla falsariga di un suo successo e si può visitare per tutta la settimana del Festival da lunedì 6 a domenica 12 febbraio.

Gli abiti scelti grazie all'occhio della curatrice Marvi De Angelis raccontano la modernità di Raffaella Carrà: i pantaloni fatti appositamente per ballare, la celeberrima giacca tagliata corta sopra l'ombelico e ovviamente gli abiti da sera con le rouches o tempestati di paillettes. L'eredità di stile di una delle figure più amate della tv e non solo.