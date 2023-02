Aurora Ramazzotti vicina al parto: il regalo speciale che sta preparando per il bebè in arrivo “Ti presento mamma e papà”: ecco il dolce regalo che Aurora Ramazzotti sta realizzando con le proprie mani per il bebè in arrivo.

A cura di Giusy Dente

Come si sta preparando al parto Aurora Ramazzotti? Ormai manca davvero poco all'arrivo del bebè, una nascita annunciata 5 mesi fa assieme al compagno Goffredo Cerza in modo molto ironico. La coppia ha pubblicato un video per comunicare che sarebbero diventati genitori e per scherzare sulla "soffiata" dei giornalisti, che hanno spoilerato la notizia ancora prima che fosse lei stessa a darla. Non si sa ancora come chiameranno il bambino, che sarà un maschietto. Per conoscerne il sesso la figlia di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker ha organizzato un gender reveal party, con la famiglia e gli amici. Col parto che si avvicina, sta pensando a un regalo da fare al suo piccolo, qualcosa che possa essergli d'aiuto nel capire le sue radici.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti volge al termine

In questi mesi Aurora Ramazzotti ha aggiornato costantemente fan e follower sul procedere della gravidanza. Si è tenuta in allenamento, ha continuato a portare avanti progetti di lavoro, si è circondata dell'amore delle persone care. La vicinanza e il supporto del compagno Goffredo Cerza si è rivelata fondamentale nei momenti difficili che ha attraversato e che non ha escluso dalla narrazione. Si è spesso soffermata sui cambiamenti del suo corpo, ma lo ha fatto con lo stile e l'approccio di sempre: quell'ironia che l'ha resa amatissima dal pubblico.

In questi mesi l'abbiamo vista soprattutto con look comodi, ma senza rinunciare a essere trendy e femminile nelle occasioni speciali, sempre esaltando la pancia. Anche quando si è trattato di festeggiare i 6 anni d'amore col fidanzato, ha indossato un abito aderente e fasciante, con le forme della gravidanza evidenziate teneramente. Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono praticamente cresciuti insieme, sono fidanzati da molto tempo. Per questo la neo mamma ha deciso che valesse la pena raccontare al bebè in arrivo la loro love story.

Il regalo di Aurora Ramazzotti al bebè

In vista dell'arrivo in famiglia del primogenito, Aurora Ramazzotti sta preparando per il bimbo una sorpresa. Sta lavorando a un album fotografico speciale, che sta realizzando con le proprie mani prendendo spunto da foto viste in rete. L'album si intitola "Ti presento mamma e papà": raccoglie le foto più significative (comprese quelle divertenti e "stupide") della sua storia d'amore con Goffredo Cerza, dunque ripercorre i 6 anni vissuti insieme. "Ho pensato di dividerlo per anni e ho meticolosamente selezionato le foto più belle per ogni anno" ha spiegato ai follower. La 26enne vuole che suo figlio cresca sapendo che i suoi genitori si amano, vuole che ne conosca la storia passo dopo passo. Chissà se riuscirà a finirlo in tempo. Il bebè nascerà a breve, è già entrata nell'ottavo mese, ma lei con le foto è ferma al 2019!