Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi chiudono l’anno col look coordinato Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono a Bormio, dove hanno sfoggiato un coloratissimo look coordinato col fucsia protagonista.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti come molte altre celebrities ha puntato sulla montagna, per chiudere il 2022. Alba Parietti è tornata nuovamente a Courmayeur dove possiede una casa in cui ama trascorrere i momenti speciali, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo la neve a Cortina d'Ampezzo, mentre è in vacanza sulle Dolomiti Michelle Hunziker, che festeggerà Capodanno con la famiglia e l’amica Serena Autieri. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, invece, si trova a Bormio: accoglierà qui il 2023, l’anno che la vedrà diventare madre.

Aurora Ramazzotti chiude l'anno a Bormio

Aurora Ramazzotti si sta godendo gli ultimi giorni dell’anno a Bormio. Con lei ci sono il fidanzato Goffredo cerza e l’amico di vecchia data Tommaso Zorzi. Per la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stato un anno importante, questo che volge al termine: dopo tante fake news in passato, a proposito di una gravidanza, questa volta le cose sono andate diversamente. L’influencer, dopo una iniziale smentita, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio.

In questi mesi sui social ha costantemente tenuto aggiornati fan e follower sul procedere della gravidanza, mese dopo mese: non ha nascosto le sue paure e ha serenamente mostrato, con la solita ironia che la caratterizza, anche i cambiamenti del suo corpo. Il 2023 in arrivo sarà il fatidico anno che la vedrà diventare madre: il parto è previsto entro la fine di gennaio.

Leggi anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti brillano a All Together Now: vestono coordinate alla finale

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi in nero e rosa

I due amici sono molto complici e legati da un affetto di vecchia data: si conoscono infatti dai tempi del liceo. Non sono mancate le incomprensioni in questi anni, ma il loro rapporto ha retto a tutto e oggi sono più vicini che mai. Festeggranno Capodanno insieme a Bormio, dove si trovano già da un paio di giorni. Si sono aggirati con un look coordinato impossibile da non notare.

in foto: Moon Boot

Hanno puntato sul total black, ma rendendolo un po' più vivo con una note accesa di colore, un bel fucsia. Cappotto per lui, doposci per lei: si tratta degli iconici Moon Boot Icon Low Classic, che sul sito ufficiale del brand costano 125 euro. Si prevede per loro una chiusura di 2022 colorata, ma soprattutto all'insegna dell'amicizia vera.