Madonna in tour: perché sulla locandina indossa l’iconico reggiseno a punta Dopo aver annunciato il nuovo tour mondiale, Madonna ha condiviso su Instagram la prima locandina con uno dei suoi look più famosi: la storia del reggiseno-proiettile.

A cura di Beatrice Manca

Madonna torna in tour: la popstar ha appena annunciato un tour mondiale per festeggiare 40 anni di carriera. Il Celebration Tour farà un'unica tappa in Italia, precisamente a Milano il 23 dicembre. In attesa di salire sul palco, la regina del pop ha fatto piazza pulita sul suo profilo Instagram lasciando solo il video con cui annuncia il tour e la locandina dell'evento dove indossa uno dei suoi look più iconici: il celeberrimo body con il reggiseno-proiettile e le coppe a cono.

La storia del reggiseno "proiettile" di Madonna

Sulla locandina del tour rivediamo Madonna in una foto di fine anni Ottanta, con i capelli cotonati e un celeberrimo corsetto firmato Jean-Paul Gaultier. Il reggiseno conico – o telescopico – è stato uno dei pilastri delle collezioni del visionario stilista: un simbolo di forza ed emancipazione femminile. La forma così particolare del reggiseno "a punta" però esisteva già: si tratta di una rielaborazione del bullet bra nato negli anni Quaranta.

Madonna nel Blonde Ambition Tour

Gaultier lo riportò in passerella nel 1984, rendendolo un cult. Pochi anni dopo, nel 1989, Madonna chiamò Jean Paul Gaultier per vestirla nel Blond Ambition Tour e il resto è storia. Il successo del corsetto con le coppe a cono fu il risultato dell'incontro tra l'energia dirompente della cantante e la spregiudicata sensualità di Gaultier.

Il corsetto Jean Paul Gaultier indossato da Madonna sulla locandina del tour

Madonna festeggia 40 anni di carriera

Non stupisce quindi che sulla locandina del tour, condivisa dalla cantante sui suoi canali social, Madonna abbia scelto proprio questo look esplosivo e provocatorio, proprio come lei. Il tour nasce per celebrare 40 anni di carriera e Madonna si esibirà sulle note dei più grandi successi dagli anni Ottanta a oggi. Le foto in corsetto appartengono agli anni di Like A Virgin, quando la cantante portava i capelli cotonati alla Marilyn Monroe e scandalizzava mezzo mondo con i suoi outfit. La moda è cambiata, ma l'energia è rimasta la stessa.