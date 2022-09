Aurora Ramazzotti in versione sporty: si prende cura della sua bellezza in leggings e top stringato Aurora Ramazzotti continua a ignorare il gossip sulla sua presunta gravidanza e sui social si mostra alle prese con la normale quotidianità. Nelle ultime ore si è data ai trattamenti di bellezza, immortalandosi in versione comoda e casual.

A cura di Valeria Paglionico

Da più di una settimana si parla molto di Aurora Ramazzotti: i giornali di gossip hanno dato per certa la notizia sulla sua prima gravidanza, facendola finire involontariamente in prima pagina. Inizialmente la figlia di Michelle Hunziker aveva preferito rimanere lontana dai social pur di non rilasciare alcun commento sulla questione, poi è tornata a postare, non esitando a mostrarsi con la pancia piatta in bella vista. Ancora oggi, però, non ha né smentito, né confermato il pettegolezzo, continuando a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Nelle ultime ore si è data ai trattamenti di bellezza, immortalandosi in una inedita versione comoda e casual.

Aurora Ramazzotti, come si prende cura della sua pelle

Aurora Ramazzotti se ne frega dei pettegolezzi che la riguardano e continua a documentare la sua normale quotidianità sui social. Dopo essersi dedicata allo shopping di lusso col fidanzato Goffredo e aver mostrato in anteprima il look che sfoggerà nel prossimo shooting fotografico, questa volta si è data alla cura della sua bellezza. Da sempre paladina dei look acqua e sapone, ora si è immortalata prima tra le grinfie della sua estetista mentre faceva un massaggio al viso, poi con una maschera bianca sul volto, a prova del fatto che per sconfiggere definitivamente l'acne si sottopone regolarmente a dei trattamenti pensati ad hoc per la sua pelle.

Aurora Ramazzotti in versione casual

Quanto costano gli anfibi di Aurora Ramazzotti

Cosa ha indossato durante la giornata dedicata alla sua bellezza? Ha puntato tutto sulla comodità con un completo casual in verde militare. Ha abbinato un paio di leggings fascianti e a vita alta a un crop top stringato sul décolleté, completando il tutto con un berretto decorato con la scritta "Calma" e con un paio di occhiali da sole specchiati in tinta. Non ha rinunciato a un tocco di lusso con gli anfibi total black di Bottega Veneta, per la precisione il modello con suola carrarmato e inserti laterali elasticizzati da 990 euro. Insomma, Aurora sembra non avere nulla da nascondere, tanto da non perdere occasione per lasciare la pancia scolpita in bella vista.