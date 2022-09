Aurora Ramazzotti torna sui social con Goffredo: si dà allo shopping in mocassini e borsa vintage Aurora Ramazzotti è tornata sui social col fidanzato Goffredo dopo la notizia della presunta gravidanza. Non ha confermato o smentito la questione, si è semplicemente mostrata alle prese con lo shopping di lusso (e il ventre piatto in vista).

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Aurora Ramazzotti: stando alle indiscrezioni trapelate dai giornali di gossip, sarebbe incinta, aspetterebbe il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. La notizia ha fatto il giro del web in pochissime ore e, sebbene in molti la diano per certa, la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di non intervenire sulla questione. Inizialmente aveva pensato bene di prendersi una pausa dai social, poi da qualche giorno è tornata a postare ma senza confermare o smentire, anzi, ha usato un cappellino con sopra ricamata la scritta "Calma" per commentare indirettamente l'accaduto. Di recente è tornata a mostrarsi in compagnia del fidanzato e, oltre a rivelare un ventre piattissimo, ha anche sfoggiato un look glamour e griffato.

Aurora Ramazzotti mostra gli addominali

Aurora Ramazzotti non ha sentito il bisogno di commentare la notizia sulla presunta gravidanza, ha preferito tornare sui social come se nulla fosse accaduto, continuando a documentare la sua normale quotidianità fatta di impegni lavorativi e dolci giornate passate in famiglia. Nelle ultime ore, ad esempio, si è data allo shopping di lusso in compagnia di Goffredo e lo ha fatto con un look all'ultima moda che ha lasciato gli addominali scolpiti in vista. La figlia di Michelle ha abbinato un paio di pantaloni cargo color tabacco a un crop top nero, dimostrando che non nasconde nessuna rotondità sospetta.

Mocassini Gucci

Gli accessori griffati di Aurora Ramazzotti

A fare la differenza nel look di Aurora Ramazzotti sono stati gli accessori: ha infatti completato l'outfit con un paio di mocassini total black firmati Gucci, per la precisione un modello di pelle nera con la suola carrarmato e l'iconico morsetto sul collo del piede. Quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 890 euro. A tracolla, invece, la figlia della Hunziker ha sfoggiato una sacca in denim firmata Louis Vuitton decorata all-over con il logo LV. Come lei stessa ha rivelato, si tratta di un "pezzaccio vintage", nonché di un regalo che le ha fatto la mamma di Goffredo, Francesca Romana Malato. Insomma, che sia vera o meno la notizia della gravidanza, non importa, l'unica cosa certa è che Aurora non perde mai la sua passione per la moda.