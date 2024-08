video suggerito

Eros Ramazzotti nonno anti-convenzionale: passeggia con Cesare in camperos e cresta Eros Ramazzotti è un nonno anti-convenzionale e a dimostrarlo è stata Aurora Ramazzotti, che sui social ha postato una sua dolcissima foto in compagnia di Cesare: ecco l'insolito look che ha sfoggiato per passeggiare col nipote.

A cura di Valeria Paglionico

Per Aurora Ramazzotti l'estate 2024 è stata all'insegna dei cambiamenti: a meno di due anni dall'acquisto della prima casa "di famiglia", ha traslocato in un nuovo appartamento milanese, rivelando la notizia ai fan solo a "opera finita". Il motivo per cui lo ha fatto? Quando si trasferì con Goffredo Cerza nella prima abitazione non sapeva che di lì a poco la sua vita sarebbe stata stravolta dall'arrivo del piccolo Cesare e ad oggi ha bisogno di spazi più ampi per lui. Nonostante la preparazione delle scatole e la scelta degli arredi l'abbia tenuta impegnata per intere giornate, Aurora non ha rinunciato alla vacanza estiva. Ha trascorso le ultime settimane in montagna con la famiglia e proprio di recente ha condiviso sui social un dolcissimo ritratto nonno-nipote.

Il dolce ritratto nonno-nipote

Se da un lato Michelle Hunziker non ha mai esitato a rivelare sui social tutti i dettagli della sua "nuova vita" da nonna, Eros Ramazzotti ha preferito godersi l'esperienza in modo più discreto. Aurora Ramazzotti, però, è rimasta incantata da una dolce scena nonno-nipote in vacanza e non ha potuto fare a meno di condividerla sul suo profilo Instagram. Al motto di "Troppo bella per non postarla. Nonno&Rino. Vi amo", ha immortalato Eros e il piccolo Cesare che camminano fianco a fianco tenendosi per mano sullo sfondo di un maneggio. La reazione dei fan? Hanno definito il cantante "il nonno che tutti vorrebbero".

Il look country di Eros Ramazzotti

Ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto il look di Eros Ramazzotti, che con la sua scelta di stile ha dimostrato di essere un nonno tutt'altro che convenzionale. Il cantante ha puntato sul total black con pantaloni skinny e canotta coordinata e ha poi completato il tutto con un paio di camperos di pelle in nero e tabacco (probabilmente indossati per andare a cavallo). Per quanto riguarda i capelli, ha sfoggiato un doppio taglio con una cresta "a punta" sulla parte centrale del capo. T-shirt bianca, jeans e sneakers, invece, per il piccolo Cesare (che in molti hanno già soprannominato "Eros junior"). Insomma, Eros potrà anche essere diventato nonno ma a quanto pare non ha perso l'animo rock che da sempre lo contraddistingue.

