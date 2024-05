La Festa della mamma di Aurora Ramazzotti: massaggio all’aria aperta (mentre cesare indossa la t-shirt di Eros)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri in Italia è stata celebrata la Festa della mamma e sono stati moltissimi coloro che si sono serviti dei social per fare gli auguri alla persona più importante della propria vita. Le star non hanno fatto eccezione, anzi, ne hanno approfittato per rispolverare le foto di famiglia più dolci e originali conservate nei loro vecchi album. Aurora Ramazzotti non ha esitato a fare gli auguri a Michelle Hunziker con un video in cui balla e canta al suo fianco ma la cosa particolare è che si è data a un'esperienza decisamente fuori dal comune per festeggiare al meglio la ricorrenza. Per lei niente pranzi in famiglia, ha preferito concedersi qualche ora di totale relax all'aria aperta (ma senza dimenticare di vestire Cesare in modo super originale).

Aurora Ramazzotti festeggia in modo anti-convenzionale

Aurora Ramazzotti ha messo al mondo il piccolo Cesare da poco più di un anno e, nonostante le rinunce e i sacrifici fatti per il bimbo, diventare madre è stata l'esperienza più bella e totalizzante della sua vita. Non sorprende, dunque, che celebri con particolare trasporto la Festa della mamma. Nelle ultime ore si è servita dei social per documentare la sua giornata speciale e decisamente fuori dalle convenzioni: niente pranzi in famiglia e omaggi floreali, ha preferito festeggiare "in solitaria", regalandosi un massaggio rilassante all'aria aperta. Al motto di "Celebrando le mamme in un clima da sogno", si è lasciata immortalare stesa su un lettino nel mezzo della natura mentre si gode un massaggio alle gambe. Quante sono le mamme che hanno provato un pizzico di invidia di fronte queste immagini?

Il massaggio all'aria aperta di Aurora Ramazzotti

Il look di Cesare è un omaggio al nonno

Prima di darsi al massaggio rilassante Aurora ha pensato bene di curare il look di Cesare nei minimi dettagli. Per la Festa della mamma gli ha fatto indossare un paio di jeans alla moda, abbinandoli a delle scarpette di pezza con lo strappo laterale e a una t-shirt dedicata a nonno Eros Ramazzotti, per la precisione un modello blu decorato con le immagini del tour Battito infinito (del 2022). Insomma, nonostante abbia "disertato" gli impegni di famiglia per coccolarsi, Aurora Ramazzotti ha trovato lo stesso il modo per rendere omaggio alle persone più importanti della sua vita, mamma Michelle Hunziker e papà Eros. L'outfit di Cesare non è forse dolcissimo?

Cesare con la t-shirt di Eros Ramazzotti