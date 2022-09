Aurora Ramazzotti mostra il ventre piatto su Instagram e mette in dubbio la gravidanza Aurora Ramazzotti non ritiene di dover smentire né confermare la gravidanza, ma di mettere la notizia in dubbio sì. Come? Con una serie di stories che palesano la sua perplessità e una foto che mostra il ventre piatto.

Aurora Ramazzotti non ritiene di dover smentire né confermare la gravidanza, ma di mettere la notizia in dubbio sì. Come? Con una serie di stories che palesano la sua perplessità, da lei che apre i Direct Message al suo tentativo di stare alla larga dai social, e una foto che mostra il ventre piatto. Sia lei che l'ipotetico futuro papà Goffredo Cerza pare stiano scegliendo la via del rebus.

Le stories IG che mettono in dubbio la gravidanza

L'aver comunicato di essere incinta ai genitori Michelle ed Eros e al suo migliore amico Tommaso Zorzi, come riportato da Chi magazine, non troverebbe corrispondenza nella sua narrazione social, soprattutto perché la pancia così ben delineata non potrebbe mai combaciare con una gravidanza di quattro mesi, dovendo (sempre secondo il settimanale di Alfonso Signorini) partorire a Gennaio 2023.

E già lo stesso Tommaso Zorzi avrebbe messo in corto circuito la notizia fresca di stampa, tuonando nei commenti alla stessa con un laconico "A me non risulta" e scomparendo a sua volta nei meandri del suo profilo IG. Non si capisce la forma di divertimento, eppure sembra animare tutti i protagonisti di questa storia estiva, nata a fine agosto e ancora sospesa tra verità e clamoroso fake.

I nonni Michelle ed Eros fanno orecchie da marcante: in giro per le bellezze d'Italia la conduttrice erede del caschetto biondo della Carrà, in tour e promozione nuovo singolo ‘Sono' con Alejandro Sanz il cantautore. Tutto tace e sembra seguire la volontà della piccola Aurora che, ormai donna, non accenna a sciogliere il nodo con un semplice sì o no. Alfonso Signorini è molto vicino alla famiglia Hunziker, quindi la pubblicazione della notizia della gravidanza con tanto di dettagli sul test fatto in vacanza e il collante che ha rappresentato per tutta la famiglia Hunziker-Ramazzotti non lascerebbero pensare che possa essere un astuto quanto incomprensibile azzardo del direttore.