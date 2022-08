Il ventre piatto di Noemi Bocchi: la gravidanza era una bufala Sulle pagine di Chi, in edicola questa settimana, un nuovo servizio che mostra il ‘ventre piatto’ e che smentisce la gravidanza di Noemi Bocchi.

A San Felice Circeo, provincia di Latina, gli occhi sono tutti per lei. È Noemi Bocchi che si gode la sua prima estate da osservata speciale insieme a sua figlia. La donna che ha fatto perdere la testa al Capitano della Roma, Francesco Totti, regalandogli nuovi sussulti, mantiene un profilo il più basso possibile standole lontano aspettando finalmente il momento di potersi annunciare e dire: "Sì, sono io la compagna di Francesco".

Sulle pagine di Chi, in edicola questa settimana, un nuovo servizio che mostra il ‘ventre piatto' e che smentisce la gravidanza. La notizia circolata nelle scorse settimane era una bufala: "È bastato, come risulta a ‘Chi', che la Bocchi entrasse alla clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un'amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba, poi rivelatasi una colossale bufala".

Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un'altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso.

L'estate di Noemi Bocchi sta passando così, tra una giornata al mare e una serata a casa in discrezione. Secondo "Chi", lei sta giocando così le sue carte, senza dare fretta a nessuno ma intanto riuscendo ad arrivare a lui anche attraverso la forza della sua attrazione: i settimanali non fanno che parlare di lei.

L'estate di Francesco Totti è sottotono, sempre imbronciato e lontano da Noemi Bocchi. Non era l'estate che immaginava il Pupone, a un quarto d'ora d'auto dal suo amore e non potersi rivedere per mantenere le apparenze. Il settimanale "Chi" fa il punto e mostra foto di lui al mare, a Sabaudia, insieme agli amici. Meno male che domenica, all'Olimpico, c'è la Roma. Ci sarà anche Noemi?