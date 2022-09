“Ci vuole calma”, le prime parole di Aurora Ramazzotti dopo la notizia della gravidanza Aurora Ramazzotti torna sui social dopo due giorni di silenzio in seguito la notizia della gravidanza lanciata dal settimanale Chi. La conduttrice e influencer tra le sue stories mostra una sua foto, poi la frase: “Ci vuole calma”.

A cura di Gaia Martino

Tre giorni fa il settimanale Chi ha lanciato la notizia su Aurora Ramazzotti, incinta del suo primo figlio con Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker e il cantante Eros era già stata paparazzata in una farmacia, a metà agosto, mentre acquistava un test di gravidanza con la mamma. Scoppiato il toto nome tra i fan curiosi di sapere per chi fosse quel test, il magazine diretto da Alfonso Signorini ha sciolto ogni dubbio raccontando della lieta notizia che ha unito ancora di più la famiglia Hunziker Ramazzotti. I due artisti presto diventeranno nonni: il bebé dovrebbe nascere a gennaio 2023. Dopo due giorni di silenzio, la giovane 25enne futura mamma ha aggiornato il suo profilo Instagram: con una story ha lanciato il messaggio "Ci vuole calma".

La prima story di Aurora Ramazzotti dopo la notizia della gravidanza

La conduttrice e influencer 25 enne ha aggiornato le sue stories di Instagram nelle ultime ore, il primo gesto social dopo la notizia sulla gravidanza. Un'immagine la ritrae in primo piano mentre indossa un berretto che porta la scritta "Calma": a questa ha aggiunto il testo "Ci vuole". Presumibilmente un cenno al clamore mediatico generato dalla notizia degli ultimi giorni che la riguarda e che l'ha posta al centro della cronaca rosa.

La notizia che ha riportato serenità in famiglia

Il settimanale Chi nel raccontare i retroscena della novità in casa Ramazzotti Hunziker, ha rivelato anche i motivi per i quali Michelle ed Eros erano apparsi così vicini negli ultimi tempi. Entrambi sono entusiasti all'idea di futuro da "nonni rock", così come li ha descritti il magazine, una novità che ha riportato gioia e serenità nella famiglia.

Le loro vite sentimentali procedono però in direzioni diverse. Mentre Eros Ramazzotti è concentrato sul lavoro, la conduttrice invece starebbe tentando un riavvicinamento con l'ex marito Tomaso Trussardi, gossip che oltre alle parole che si leggono sul giornale, potrebbe essere avvalorato dal ritorno della fede sul suo dito.