Aurora Ramazzotti incinta, la notizia data a Michelle ed Eros: “Ha ridato serenità alla famiglia” Aurora Ramazzotti è incinta, la notizia ufficiale arriva dal settimanale Chi che racconta aneddoti e retroscena sulla novità in casa Ramazzotti Hunziker. I futuri nonni “sono felicissimi”, lo hanno saputo mentre erano in vacanza con la figlia. L’influencer futura mamma si sarebbe confidata anche con l’amico Tommaso Zorzi, nonostante ieri abbia provato a smentire la gravidanza.

A cura di Gaia Martino

È stata anticipata ieri la notizia lanciata nel nuovo numero del magazine Chi uscito oggi: Aurora Ramazzotti è incinta e presto renderà mamma Michelle Hunziker e papà Eros nonni. Il riavvicinamento dei genitori dell'influencer dunque, di cui si è parlato nelle ultime settimane, trova risposta nel lieto evento che sta per coinvolgerli. Dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, Aurora diventerà mamma a gennaio 2023. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta aneddoti e retroscena della novità in casa Ramazzotti Hunziker, che sarebbe stata condivisa anche con il migliore amico Tommaso Zorzi, nonostante ieri lui stesso abbia provato a smentirla.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha scoperto nel corso delle ultime settimane di vacanze in Sardegna di essere incinta. Tra le pagine del magazine si legge che la giovane conduttrice "ha voluto condividere immediatamente la notizia con papà Eros e mamma Michelle, con cui stava trascorrendo alcuni giorni di relax". Con questa comunicazione speciale pare si siano riavvicinati ancora di più i due ex coniugi: i fan credevano che nell'aria stesse circolando un ritorno di fiamma, smentito ora del tutto dal settimanale che racconta che a tenerli uniti è solo prospettiva di una famiglia che sta per allargarsi. La futura mamma, che partorirà nel gennaio 2023, annunciando di stare aspettando un bambino "ha ridato serenità alla famiglia".

Il presunto troll dell'amico Tommaso Zorzi

L'influencer oltre che con i suoi genitori, avrebbe condiviso la notizia anche con il migliore amico Tommaso Zorzi, si legge, nonostante ieri sia stato uno dei primi a commentare la notizia diffusa sul web sostenendo di non saperne nulla. Un tentativo, presumibilmente, di depistare la novità che riguarda la sua cara amica d'infanzia.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme per Aurora

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono pronti a diventare nonni rock. "Si dicono felicissimi, entrambi hanno confidato di aver vissuto questo momento con forte emozione" si legge. Nessun ritorno di fiamma dunque, il settimanale racconta che mentre "Eros è single e pensa alla sua carriera", la conduttrice avrebbe invece tentato di riavvicinarsi al suo ex marito, Tomaso Trussardi.