Aurora Ramazzotti torna sul set: posa col bomber arancione oversize e le guance rosse Aurora Ramazzotti sembra essersi lasciata alle spalle le voci sulla sua presunta gravidanza ed è tornata a lavorare a pieno ritmo. Sui social si è mostrata nel backstage di uno shooting in versione originalissima: con un bomber maxi e le guance rosse.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è finita al centro del gossip da una settimana a questa parte: in molti hanno dato per certo che fosse incinta ma lei ha preferito evitare ogni tipo di commento, mostrandosi col fidanzato Goffredo Cerza alle prese con lo shopping di lusso durante la normale quotidianità. Dopo essere rimasta per qualche giorno in silenzio sui social, è tornata a postare come se nulla fosse accaduto e non ha esitato a mettere in risalto il ventre piatto. Nelle ultime ore è tornata a lavorare a pieno ritmo, mostrandosi in una versione originalissima e invernale nel backstage di un esclusivo shooting fotografico.

Aurora Ramazzotti sul set dopo le voci della gravidanza

Le voci della presunta gravidanza sembrano essere diventate un lontano ricordo per Aurora Ramazzotti: dopo il selfie senza trucco in versione Morticia, è tornata a lavorare a pieno ritmo e sui social non ci ha pensato su due volte a documentare tutto. È stata immortalata da Anna Dello Russo nel backstage di un servizio fotografico esclusivo che sta realizzando per Vanity Fair e ha ricondiviso tutto sul suo profilo personale. Sebbene al momento il progetto sia ancora top secret, ha dato una piccola anticipazione del look che sfoggerà. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'outfit è perfetto per l'inverno, anche se nasconde un dettaglio davvero originale.

Aurora Ramazzotti nel backstage dello shooting

Il look da neve di Aurora Ramazzotti

Per lo shooting che ha realizzato per Vanity Fair Aurora Ramazzotti ha puntato tutto su un look da neve. Ha infatti indossato un maxi bomber imbottito, un modello davvero oversize che mixa due tonalità di arancione acceso, lo ha portato abbottonato fino al collo e con le gambe nude. La figlia di Michelle Hunziker ha poi tenuto i capelli sciolti, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il make-up con le guance rosse. Da sempre distintasi per la sua grande ironia, anche questa volta non ha esitato a scherzare sul dettaglio, scrivendo nella didascalia: "Trucco ustione da assenza di crema solare in baita". A questo punto, dunque, non resta che aspettare la pubblicazione della rivista per ammirare Aurora in questa originale versione invernale.

