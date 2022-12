Aurora Ramazzotti festeggia il compleanno (in ritardo) con giacca in velluto e smokey eyes Aurora Ramazzotti ha dovuto rinviare i festeggiamenti di compleanno per via dell’influenza, ma si è rifatta in grande stile con una cena stellata insieme al fidanzato Goffredo Cerza.

A cura di Beatrice Manca

Natale è alle porte, ma prima Aurora Ramazzotti aveva un'altra importante occasione da festeggiare: il suo 26esimo compleanno in dolce attesa. La conduttrice e influencer in realtà è nata il 5 dicembre, ma ha dovuto rinviare i festeggiamenti per via dell'influenza: quel giorno ha scherzato condividendo la sua foto a casa con l'areosol accanto ai look dei compleanni degli scorsi anni. Adesso però ha potuto rifarsi in grande stile: insieme al fidanzato Goffredo Cerza si è goduta una cena stellata, più elegante che mai.

Come ha festeggiato il compleanno Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sta vivendo un momento magico: è incinta e presto accoglierà il suo primo figlio, un maschietto, nella nuova casa in cui si è trasferita con il fidanzato. Per questo ha scelto di festeggiare il compleanno in intimità, con una spettacolare cena a lume di candela con Goffredo Cerza al famoso ristorante Da Vittorio, vicino Bergamo.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Qui la coppia ha gustato una serie di piatti speciali, minuziosamente immortalati su Instagram. Nel ristorante era presente "a sorpresa" anche mamma Michelle Hunziker che cenava insieme all'ex Tomaso Trussardi. Su Instagram ha scritto: "Totalmente ignari… i ragazzi hanno prenotato nel nostro stesso ristorante".

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Il look elegante di Aurora Ramazzotti in velluto

Per l'occasione Aurora Ramazzotti ha scelto un look semplice e sofisticato: un abito color nude completato da un'elegante giacca in velluto nero, uno dei must della stagione. Ha poi raccolto i capelli sulla nuca con la riga in mezzo, lasciando scoperto il viso. Per il make up ha puntato su uno smokey eyes scuro e scintillante, con labbra lucide e guance rosate. Ma è il sorriso a dare luce al look: la gravidanza e la felicità la rendono irresistibile.