Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi: la cena tra ex è in nero con gli occhiali specchiati Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono riuniti dopo la separazione ma solo per una sera. La conduttrice ha spiegato che si trattava solo di una cenetta tra ex e per l’occasione ha sfoggiato un look minimal con maglione e maxi occhiali.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Aurora Ramazzotti ha festeggiato il suo compleanno "in ritardo". Il 5 dicembre ha compiuto 26 anni ma, essendo stata costretta a casa da una brutta influenza, si è limitata a celebrare il gran giorno con un album social in cui ha raccolto tutte le foto dei suoi party scatenati. Nonostante siano passati 10 giorni, il fidanzato Goffredo non ha dimenticato il suo desiderio: concedersi una romantica cenetta di coppia. La cosa che forse l'influencer non si aspettava? Che allo stesso ristorante ci sarebbe stata anche mamma Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi. Prima che i giornali di gossip potessero annunciare un ritorno di fiamma, la conduttrice ha spento ogni entusiasmo definendola "Cenetta tra ex".

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in coordinato

Niente abiti da sera, accessori principeschi o dettagli gioiello, per la cena con l'ex marito Michelle Hunziker ha puntato su uno stile minimal. Sebbene probabilmente si tratterà di un caso, i due si sono vestiti in coordinato. Entrambi hanno puntato sul total black con dei maglioni di lana semplici ed eleganti: se da un lato Tomaso ha scelto il classico girocollo, Michelle ha preferito un modello a collo alto aderentissimo e a costine. I due sono apparsi sereni e felici fianco a fianco, anche se probabilmente la reunion è legata semplicemente al compleanno di Aurora. In quanti sognano di vederli tornare insieme per davvero nonostante la precisazione della conduttrice?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Il look minimal di Michelle Hunziker

Per completare il look Michelle ha scelto un accessorio originale. Sarà perché voleva mantenersi "in incognito" per fare una sorpresa alla figlia Aurora o perché semplicemente intendeva riposare gli occhi alla fine di una lunga giornata lavorativa, ma la cosa certa è che ha sfoggiato un paio di maxi occhiali da vista con la montatura doppia e nera e le lenti specchiate leggermente sfumate. Capelli legati in in una coda tiratissima, bocca al naturale ed espressione serissima: la Hunziker riesce a essere impeccabile e glamour anche con uno stile minimal.