Aurora Ramazzotti ieri e oggi: festeggia il compleanno con le foto dei vecchi party Aurora Ramazzotti ha compiuto 26 anni ieri ma a causa di un malanno è dovuta rimanere a casa. Ne ha approfittato per rispolverare le foto del passato, mostrando ai followers tutti i look sfoggiati durante le feste di compleanno degli scorsi anni.

Aurora Ramazzotti è alle prese con un periodo di grandi cambiamenti: oltre ad aver traslocato in una nuova casa a Milano, è anche incinta e tra circa tre mesi terrà finalmente il suo primo figlio tra le braccia. Sui social non esita a mostrare il pancione sempre più evidente con orgoglio, non perdendo occasione per rivelare la sua innata ironia. Ieri, però, la gravidanza è stata messa in "secondo piano": Aurora ha compiuto 26 anni ed è stata travolta dagli auguri di fan, amici e familiari. Quest'anno, però, non ha organizzato nessun party folle, a causa di un malanno è rimasta a casa col compagno Goffredo Cerza e ne ha approfittato per rispolverare le foto di tutti i suoi passati compleanni.

Aurora Ramazzotti ricorda i birthday party passati

Ieri Aurora Ramazzotti ha compiuto 26 anni ma a causa di un malanno ha dovuto rivedere i suoi piani. Si sarebbe voluta concedere una cena romantica con Goffredo ma purtroppo è rimasta a casa tra starnuti ed aerosol. A quanto pare, però, la cosa ha stimolato "l'effetto nostalgia": dopo la dolce dedica della mamma accompagnata a uno scatti di quando era piccola, anche lei ha riaperto gli album di foto del passato.

Aurora Ramazzotti nel 2017

Si è concentrata soprattutto sulle feste di compleanno scatenate che ha organizzato nel corso degli anni, mostrando la sua trasformazione col passare del tempo. Il dettaglio che non ha assolutamente cambiato? Non ha perso l'ironia e il sorriso smagliante che da sempre la contraddistinguono.

Il party del 2019

Tutti i look da compleanno di Aurora Ramazzotti

A dare il "via alle danze" è stata una foto del 2015, quella della festa per i 19 anni, in occasione della quale appariva accanto a un giovanissimo Tommaso Zorzi con i capelli lunghissimi e indosso un abito di velluto rosa confetto abbinato a una pelliccia beige. Nel 2017 Aurora ha invece osato con un principesco abito strapless rosso fuoco, mentre nel 2018 ha brillato con una mantella tempestata di scintillanti cristalli silver.

Il pigiama party del 2021

Per il party dei 23 anni ha scelto le paillettes nere e i collant a pois, mentre nel 2020 ha preferito un optato multicolor con le maniche a sbuffo. L'anno scorso, invece, ha sorpreso tutti con un pigiama party (anche se ha indossato un modello a vestaglia di seta). Come ha passato il 26esimo compleanno? In tuta, senza trucco e con la mascherina dell'aerosol sul viso. Come sarà il suo prossimo birthday party col bebè tra le braccia?